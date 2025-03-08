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Ece Gürel'in Ölümündeki Sır Araştırılıyor: Yakınlarından Dikkat Çeken Açıklamalar

Ece Gürel'in Ölümündeki Sır Araştırılıyor: Yakınlarından Dikkat Çeken Açıklamalar

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.03.2025 - 09:52

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in akrabaları ve arkadaşından dikkat çeken açıklamalar geldi. Kimisi Ece Gürel'in ölümünün altından başka bir şeyin çıkacağını iddia ederken kimisi de 'Meditasyondan öleni duymadım' diyerek kafaları karıştırdı.

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36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, son yolculuğuna uğurlandı.

36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hipotermi geçirdiği tespit edilmişti. Gürel'in tedavisi sırasında bir kez kalbi durdu.

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ece Gürel'in kesin ölüm nedenini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı. Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili açıklamasında 'Allah rahmet eylesin. Gece 3'te Mimar Ece Hanımı kaybettik. Aşırı bir hipotermisi vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık. Acı bir olay. Ailesine sabırlar diliyorum' dedi.

Ece Gürel arkasında çok sayıda soru işareti bıraktı. Gürel'in ölümünün şüpheli mi? sorusunun yanıtı henüz gelmedi.

Ece Gürel arkasında çok sayıda soru işareti bıraktı. Gürel'in ölümünün şüpheli mi? sorusunun yanıtı henüz gelmedi.

Ölümü sonrası ortaya atılan iddialar araştırılırken, akrabaları ve arkadaşından dikkat çeken açıklamalar geldi. Belgrad Ormanı'na 'Çığlık terapisi için gitti' diyen de var, 'meditasyon için gitti' diyen de. Ece Gürel'in ölümündeki gizem korunuyor.

Ece Gürel'in spritüel konulara ilgisi olduğu ve meditasyon, yoga, nefes egzersizleri yaptırdığı ve kurşun döktüğü ortaya çıkmıştı. Gürel'in arkadaşı ve yakınlarının neler söylediklerine yakından bakalım...

Ece Gürel'in spritüel konulara ilgisi olduğu ve meditasyon, yoga, nefes egzersizleri yaptırdığı ve kurşun döktüğü ortaya çıkmıştı. Gürel'in arkadaşı ve yakınlarının neler söylediklerine yakından bakalım...

Mahalleden çocukluk arkadaşı Güfte Keskin, 'Arkadaşım çok başarılı, çok iyi bir insandı. Ağabeyi ortaokul arkadaşımdı. Aynı mahallede büyüdük. Okula giderken, ben işe gidiyordum. Beraber dönüyorduk. Çok pozitif, neşeli ve olumsuzluk düşünmeyecek bir insan. Medyadan duyduğum kadarıyla iş yerinde sorun yaşıyormuş. Tarot sayfası açmıştı hatta ben de şakalaştım. Onunla alakalı eğitim aldı. Hayat dolu biriydi, ağzına olumsuz cümle almazdı. Şüpheli ölüm mü bir şey diyemem, polis araştıracak' dedi.

Akrabası Metin Çeştepe ise 'Çok üzgünüz, daha ileride neler çıkacak bilmiyoruz. Ölümünün altından başka şeyler çıkacak. Çantanın ileride bulunması bizi kuşkulandırıyor. Şüpheli ölüm. İleriki günlerde inşallah nedeni açıklanır. Ölüm nedenine organ yetmezliği dediler' diye konuştu.

Akrabası Yusuf Çeştepe de 'Adli Tıp'ta ön raporda organ yetmezliği denildi. Bir sürü soru işareti var. Ece iyileşecek, anlatacak diye bekliyorduk. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Sosyal medyada yapılan yorumları neye dayanarak yapıyorlar bilmiyorum. Abisi yurtdışında sosyal medyaya bakıyor. Beni arıyor, 'ne oluyor' diye. Ritüelle ilgileniyordu ama o sebepten mi öldü bilmiyoruz. Oraya gitme sebebi meditasyondur belki ama meditasyondan öleni duymadım' ifadelerini kullandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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