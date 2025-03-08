Ece Gürel'in Ölümündeki Sır Araştırılıyor: Yakınlarından Dikkat Çeken Açıklamalar
Ece Gürel'in Ölümündeki Sır Araştırılıyor: Yakınlarından Dikkat Çeken Açıklamalar
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in akrabaları ve arkadaşından dikkat çeken açıklamalar geldi. Kimisi Ece Gürel'in ölümünün altından başka bir şeyin çıkacağını iddia ederken kimisi de 'Meditasyondan öleni duymadım' diyerek kafaları karıştırdı.
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36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, son yolculuğuna uğurlandı.
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Ece Gürel arkasında çok sayıda soru işareti bıraktı. Gürel'in ölümünün şüpheli mi? sorusunun yanıtı henüz gelmedi.
Ece Gürel'in spritüel konulara ilgisi olduğu ve meditasyon, yoga, nefes egzersizleri yaptırdığı ve kurşun döktüğü ortaya çıkmıştı. Gürel'in arkadaşı ve yakınlarının neler söylediklerine yakından bakalım...
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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