15 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ölümünde Şoke Eden Detay: "Organları Bağışlanamaz Haldeydi"

Ahmet'in beyin ölümü gerçekleştiğinde ailesi organlarını bağışlamaya karar verdi. Ancak ağır yaralar nedeniyle organların nakli mümkün olamadı. Baba, 'Doktorlar 'kullanamıyoruz' dediler. Başka bir şok oldu, sonsuz bir acı' dedi. Ailesi, zanlıların en ağır cezayı almalarını ve indirimden faydalanmamalarını talep ederken, baba Minguzzi, 'Ahmet adına yeni bir yasa yapsınlar, ama örnek olsun, örnek olsun gelecek için. Ahmet yok, maalesef geri gelmeyecek' diye belirtti.