15 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ölümünde Şoke Eden Detay: "Organları Bağışlanamaz Haldeydi"
15 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ölümünde Şoke Eden Detay: "Organları Bağışlanamaz Haldeydi"
Türkiye'yi derinden etkileyen olayın detayları ortaya çıktı. Ünlü İtalyan şef Andre Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'de pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Acılı baba Minguzzi, oğlunun organlarını bağışlamak istediğini ama ağır yara aldığı için bunun gerçekleşemediğini açıkladı.
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İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak tarihinde bir pazarda bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında iddianame tamamlandı.
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Zanlılar, öldürdükleri Ahmet Minguzzi hakkında "bize laf attı" iddiasında bulundu.
Baba Minguzzi, Ahmet'in organlarını bağışlamak istediğini ancak saldırı sonucunda organlarının nakil edilemeyecek kadar zarar gördüğünü belirtti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Çok üzücü. Aile o haldeyken bile başkalarını düşünüp hayat kurtarmak istemiş. Empati böyle bir şey. Canim çocuk mekanın cennet olsun🙏🏻
Yaşı 18 olmadan bu kadar cani olabiliyorsa 18 den sonra kimbilir neler yapar. ağırlaştırılmış müebbet yerine ağırlaştırılmış ömür boyu psikolojik tedavi almalı
Yaşı 18 altı ama masallah adam bicaklamaya aklı eriyo cezaya gelince cocuk degistirin bu sacma sapan yasayı