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15 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ölümünde Şoke Eden Detay: "Organları Bağışlanamaz Haldeydi"

15 Yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ölümünde Şoke Eden Detay: "Organları Bağışlanamaz Haldeydi"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.03.2025 - 11:18

Türkiye'yi derinden etkileyen olayın detayları ortaya çıktı. Ünlü İtalyan şef Andre Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'de pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Acılı baba Minguzzi, oğlunun organlarını bağışlamak istediğini ama ağır yara aldığı için bunun gerçekleşemediğini açıkladı.

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İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak tarihinde bir pazarda bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında iddianame tamamlandı.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak tarihinde bir pazarda bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında iddianame tamamlandı.

15 ve 16 yaşındaki iki zanlı hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Ancak yaşlarının 18'in altında olması sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanmaları mümkün değil.

Zanlılar, öldürdükleri Ahmet Minguzzi hakkında "bize laf attı" iddiasında bulundu.

Zanlılar, öldürdükleri Ahmet Minguzzi hakkında "bize laf attı" iddiasında bulundu.

İddiaları kabul etmeyen acılı baba Andre Minguzzi, 'Haberlerde 'kavga çıktı' deniyor, ben bunu kabul etmiyorum. Ben sadece bir mağdur taraf görüyorum' dedi. 

Acılı baba Minguzzi, oğlunun ölümündeki şoke eden detayı açıkladı.

Baba Minguzzi, Ahmet'in organlarını bağışlamak istediğini ancak saldırı sonucunda organlarının nakil edilemeyecek kadar zarar gördüğünü belirtti.

Baba Minguzzi, Ahmet'in organlarını bağışlamak istediğini ancak saldırı sonucunda organlarının nakil edilemeyecek kadar zarar gördüğünü belirtti.

Ahmet'in beyin ölümü gerçekleştiğinde ailesi organlarını bağışlamaya karar verdi. Ancak ağır yaralar nedeniyle organların nakli mümkün olamadı. Baba, 'Doktorlar 'kullanamıyoruz' dediler. Başka bir şok oldu, sonsuz bir acı' dedi. Ailesi, zanlıların en ağır cezayı almalarını ve indirimden faydalanmamalarını talep ederken, baba Minguzzi, 'Ahmet adına yeni bir yasa yapsınlar, ama örnek olsun, örnek olsun gelecek için. Ahmet yok, maalesef geri gelmeyecek' diye belirtti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Azula

Çok üzücü. Aile o haldeyken bile başkalarını düşünüp hayat kurtarmak istemiş. Empati böyle bir şey. Canim çocuk mekanın cennet olsun🙏🏻

Catheginger

Yaşı 18 olmadan bu kadar cani olabiliyorsa 18 den sonra kimbilir neler yapar. ağırlaştırılmış müebbet yerine ağırlaştırılmış ömür boyu psikolojik tedavi almalı

Bulent Yarici

Yaşı 18 altı ama masallah adam bicaklamaya aklı eriyo cezaya gelince cocuk degistirin bu sacma sapan yasayı