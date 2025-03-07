Yollar Sular Altında Kaldı, Devasa Gölet Oluştu
Yollar Sular Altında Kaldı, Devasa Gölet Oluştu
Sinop'ta meydana gelen heyelan herkesi endişelendirdi. Yolun sular altında kalmasıyla birlikte devasa bir gölet oluştu. Olayda 4 kişi ölümden döndü.
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Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Türkeli ilçesinde 6 Mart tarihinde meydana gelen heyelanda dev toprak kütlesi 3 ev ve bir ahırı enkaza çevirdi.
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Heyelan sonrası yolun sular altında kalmasıyla büyük bir gölet oluştu.
Bölge, havadan görüntülendi. Görüntülerde, dev toprak kitlesinin kayarak evleri sürüklediği ve büyük bir alanın zarar gördüğü açıkça gözler önüne serildi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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