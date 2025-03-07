Yollar Sular Altında Kaldı, Devasa Gölet Oluştu

Heyelanın büyüklüğü, sabahın ilk ışıklarıyla net bir şekilde ortaya çıktı. Daha önce derenin bulunduğu bölge, yolun sular altında kalmasıyla büyük bir gölete dönüşürken, heyelan dev toprak kütlesinin evleri ve ahırı sürüklediği alanda büyük zarara yol açtı. Köy sakinlerinden Mutlu Demir, 'Olayın yaşanmasının ardından biz de köydeki vatandaşlarla beraber bir yardımımız dokunur diye ve olayın büyüklüğünü anlamak için heyelanın olduğu bölgeye indik. Gecenin karanlığında tam anlayamadık ama gün ağarınca olayın gerçekten büyük olduğunu idrak etmiş olduk. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Tarladan, farklı noktalardan evlerde insanların bulunduğu yerlere inerek yardımcı olmaya çalıştık. Daha sonra AFAD ve sağlık ekiplerinin geldiğini gördükten sonra bizler tehlike arz ettiğinden dolayı olay mahallinden uzaklaşmayı tercih ettik' dedi.