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Yollar Sular Altında Kaldı, Devasa Gölet Oluştu

Yollar Sular Altında Kaldı, Devasa Gölet Oluştu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.03.2025 - 10:44

Sinop'ta meydana gelen heyelan herkesi endişelendirdi. Yolun sular altında kalmasıyla birlikte devasa bir gölet oluştu. Olayda 4 kişi ölümden döndü. 

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Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Türkeli ilçesinde 6 Mart tarihinde meydana gelen heyelanda dev toprak kütlesi 3 ev ve bir ahırı enkaza çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Türkeli ilçesinde 6 Mart tarihinde meydana gelen heyelanda dev toprak kütlesi 3 ev ve bir ahırı enkaza çevirdi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Göçük altında kalan Fatma ile Mesut Kaya çifti enkaz altından 3,5 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Heyelan sonrası yolun sular altında kalmasıyla büyük bir gölet oluştu.

Heyelan sonrası yolun sular altında kalmasıyla büyük bir gölet oluştu.

Heyelanın büyüklüğü, sabahın ilk ışıklarıyla net bir şekilde ortaya çıktı. Daha önce derenin bulunduğu bölge, yolun sular altında kalmasıyla büyük bir gölete dönüşürken, heyelan dev toprak kütlesinin evleri ve ahırı sürüklediği alanda büyük zarara yol açtı. Köy sakinlerinden Mutlu Demir,  'Olayın yaşanmasının ardından biz de köydeki vatandaşlarla beraber bir yardımımız dokunur diye ve olayın büyüklüğünü anlamak için heyelanın olduğu bölgeye indik. Gecenin karanlığında tam anlayamadık ama gün ağarınca olayın gerçekten büyük olduğunu idrak etmiş olduk. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Tarladan, farklı noktalardan evlerde insanların bulunduğu yerlere inerek yardımcı olmaya çalıştık. Daha sonra AFAD ve sağlık ekiplerinin geldiğini gördükten sonra bizler tehlike arz ettiğinden dolayı olay mahallinden uzaklaşmayı tercih ettik' dedi.

Bölge, havadan görüntülendi. Görüntülerde, dev toprak kitlesinin kayarak evleri sürüklediği ve büyük bir alanın zarar gördüğü açıkça gözler önüne serildi.

Bölge, havadan görüntülendi. Görüntülerde, dev toprak kitlesinin kayarak evleri sürüklediği ve büyük bir alanın zarar gördüğü açıkça gözler önüne serildi.

Heyelan sonrası köydeki bazı yolların da sular altında kalması, ulaşımı zorlaştırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hasar tespit çalışmaları için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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