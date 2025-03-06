Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kimin Kazanacağını Açıkladı
Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kimin Kazanacağını Açıkladı
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü astrolog Can Aydoğmuş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken tahminlerde bulundu. Aydoğmuş paylaşımında, ''Ekrem İmamoğlu davalarını kazanacak ve tüm devlet ve dava mahkeme konularından yana rahat edeceği astrolojik olarak görünüyor. Ve astrolojik olarak öngörüm Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanır'' diye yazdı.
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Astrolog Can Aydoğmuş, köşe yazıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.
İmamoğlu hakkında en son sahte diploma iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Aydoğmuş, İmamoğlu hakkında açılan davalara dikkat çekerek tahminlerini açıkladı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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