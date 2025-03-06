Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kimin Kazanacağını Açıkladı

Aydoğmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ekrem İmamoğlu davalarını kazanacak ve tüm devlet ve dava mahkeme konularından yana rahat edeceği astrolojik olarak görünüyor. Ve astrolojik olarak öngörüm Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanır'' diye yazdı.