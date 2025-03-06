onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kimin Kazanacağını Açıkladı

Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kimin Kazanacağını Açıkladı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.03.2025 - 23:53

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü astrolog Can Aydoğmuş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken tahminlerde bulundu. Aydoğmuş paylaşımında, ''Ekrem İmamoğlu davalarını kazanacak ve tüm devlet ve dava mahkeme konularından yana rahat edeceği astrolojik olarak görünüyor. Ve astrolojik olarak öngörüm Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanır'' diye yazdı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Astrolog Can Aydoğmuş, köşe yazıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

Astrolog Can Aydoğmuş, köşe yazıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

İmamoğlu, 'Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum' dedi. İmamoğlu'nun resmen adaylığını duyurması sonrası astrolog Can Aydoğmuş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İmamoğlu hakkında en son sahte diploma iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Aydoğmuş, İmamoğlu hakkında açılan davalara dikkat çekerek tahminlerini açıkladı.

İmamoğlu hakkında en son sahte diploma iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Aydoğmuş, İmamoğlu hakkında açılan davalara dikkat çekerek tahminlerini açıkladı.

Aydoğmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Ekrem İmamoğlu davalarını kazanacak ve tüm devlet ve dava mahkeme konularından yana rahat edeceği astrolojik olarak görünüyor. Ve astrolojik olarak öngörüm Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanır'' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın