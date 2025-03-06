Belgrad Ormanı'nda Bulunan Ece Gürel'in Kıyafetleri İnceleme Altına Alındı
Belgrad Ormanı'nda Bulunan Ece Gürel'in Kıyafetleri İnceleme Altına Alındı
Kayıp ihbarından 72 saat sonra bulunan Ece Gürel'in kıyafetleri inceleme altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Gürel'in vücudunda darp izine rastlanılmadığı öğrenildi.
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İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları kapsamında sağ bulundu.
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Evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki Gürel'i bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.
Tedavi gören Gürel'in üzerindeki kıyafetleri incelemek için Kağıthane Olay Yeri İnceleme ekipleri hastaneye geldi. Polis ekipleri kıyafetleri incelemek üzere emniyete götürdü.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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