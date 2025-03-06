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9 Metre İleride Bulunmuş: Müge Anlı, Ece Gürel'in Bulunmasına Dair Detayları Anlattı!

9 Metre İleride Bulunmuş: Müge Anlı, Ece Gürel'in Bulunmasına Dair Detayları Anlattı!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.03.2025 - 14:10

Peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu. Geçtiğimiz gün mont, cep telefonu ve cüzdanı bulunan Gürel'den dün gece yarısına kadar haber alınamamıştı. Arkadaşına yazdığı son mesajlar Müge Anlı'da paylaşılan Gürel'in ailesi onun neşesinden ve hayata olan sevgisinden bahsedip intihar şüphesinin ihtimal dahilinde olmadığından bahsetmişlerdi.

Dün gece yarısı yapılan aramalarda Ece Gürel sağ olarak bulundu. Bilinci yarı kapalı olan Gürel, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Bugün yeniden Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan ailesi sevinçlerini izleyicilerle paylaştı. Müge Anlı ise Ece Gürel'in bulunması ve sağlık durumuna dair detayları paylaştı.

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Peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu. Mont, cüzdan ve cep telefonuna ulaşılan Gürel'den dün gece yarısına kadar haber alınamamıştı.

Peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu. Mont, cüzdan ve cep telefonuna ulaşılan Gürel'den dün gece yarısına kadar haber alınamamıştı.

Gürel'in kaybolması tüm ülkeyi korkuturken ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurarak olayın bilinirliğinin artırılmasını sağladı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken kayıpta 72 saatlik altın sürenin dolmasıyla endişeler artmaya başlamıştı. Dün gece 01.30 sularında mutlu haber alındı ve Ece Gürel sağ olarak bulundu.

İlk bulunduğunda baygın olan Ece Gürel, yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Gürel yoğun bakıma alındı. Gürel'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ece Gürel'in ailesi bugün tekrar Müge Anlı'nın yayınına katıldı. Sevincini gizleyemeyen anne-babanın olduğu yayında sevinç gözyaşları akıtıldı.

Ece Gürel'in ailesi bugün tekrar Müge Anlı'nın yayınına katıldı. Sevincini gizleyemeyen anne-babanın olduğu yayında sevinç gözyaşları akıtıldı.

Müge Anlı da olaya dair detayları izleyicilerle paylaştı. Ece Gürel'in bulunduğu sırada bilincinin tam olarak açık olmadığını, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı. 

Anlı, Ece Gürel'in eşyalarının bulunduğu yerden yalnızca 9 metre ileride bulunduğunu açıkladı. Uzmanlar daha önce 2-3 kez bakılan noktada Gürel'in görülememesini sürekli yürümesi şeklinde yorumladı. Ayrıca Ece Gürel, yine uzmanların düşüncesine göre sürekli yürüyerek vücut ısısını yükseltmeyi ve bu şekilde de hayatta kalmayı sağlamış. 

Anlı, Gürel'in izcilik eğitimi aldığının da altını çizerek, olaya dair bilinmezlerin ancak Ece'nin sağlığına kavuşmasının ardından öğrenilebileceğini dile getirdi. Hastanede kalbi duran mimarın müdahalelerin ardından yeniden hayata döndürüldüğü açıklandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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