9 Metre İleride Bulunmuş: Müge Anlı, Ece Gürel'in Bulunmasına Dair Detayları Anlattı!

Peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu. Geçtiğimiz gün mont, cep telefonu ve cüzdanı bulunan Gürel'den dün gece yarısına kadar haber alınamamıştı. Arkadaşına yazdığı son mesajlar Müge Anlı'da paylaşılan Gürel'in ailesi onun neşesinden ve hayata olan sevgisinden bahsedip intihar şüphesinin ihtimal dahilinde olmadığından bahsetmişlerdi.

Dün gece yarısı yapılan aramalarda Ece Gürel sağ olarak bulundu. Bilinci yarı kapalı olan Gürel, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Bugün yeniden Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan ailesi sevinçlerini izleyicilerle paylaştı. Müge Anlı ise Ece Gürel'in bulunması ve sağlık durumuna dair detayları paylaştı.