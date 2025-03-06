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Meriç Aral Hamile mi? Sandık Kokusu Dizisine Neden Veda Ettiği Merak Ediliyordu

Meriç Aral Hamile mi? Sandık Kokusu Dizisine Neden Veda Ettiği Merak Ediliyordu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.03.2025 - 12:12

Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu finale yaklaşırken sürpriz bir veda yaşandı. Başrol oyuncularından Meriç Aral, sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla projeye veda etti. Posta Gazetesi’nin iddiasına göre ünlü oyuncu anne olmaya hazırlanıyor. 

Dizide de hamile bir karakteri canlandıran Aral’ın gerçek hayatta da bebek beklediği öne sürüldü. İşte detaylar...

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Show TV’nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu için artık geri sayım başladı.

Show TV’nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu için artık geri sayım başladı.

50. bölümüyle final yapmaya hazırlanan dizide, başrollerden biri olan Meriç Aral, hayranlarını üzen bir vedaya imza attı. Dizinin 48. bölümünde projeye veda eden güzel oyuncu, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla duyurdu.

Aral, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Aral, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Bu akşam Irmak’a veda ediyoruz. Bu da kostüm provam ve giyemediğim kostümler ❤️ Son fotoğraf da ilk giydiğim bence ikonik kostümüm ✨ Değerli ustalarım ve canım arkadaşlarım, sevgili hocalarım ve muhteşem 2 ekiple; harika 2 sezon geçirdik. Benim için unutulmaz, eşsiz bir serüvendi. Anlamakta zorlandığım; anlatmaya çalışırken bir yandan anlamaya çalıştığım biri oldu Irmak. Elimden geleni yapmaya çalıştım, birbirimizi hiç bırakmadık şükür. Canım oyuncu ve tüm ekip arkadaşlarıma kocaman teşekkürler ve çok sevgiler. Çünkü çok ama çok mutlu çalıştık gerçekten. Haftalarca bu serüvende bizimle olan seyircimize de çok teşekkürler! Sandık Kokusu evrenine zor da olsa veda ediyorum.'

Oyuncunun bu vedası büyük yankı uyandırırken, ayrılığının sebebiyle ilgili de iddialar gündeme gelmeye başladı.

Oyuncunun bu vedası büyük yankı uyandırırken, ayrılığının sebebiyle ilgili de iddialar gündeme gelmeye başladı.

Posta Gazetesi’nin haberine göre, Meriç Aral ve Serkan Keskin cephesinden güzel bir haber gelebilir. Beş yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına taşıyan ünlü çiftin bebek beklediği iddia edildi. Dizide de hamile bir karakteri canlandıran başarılı oyuncunun gerçek hayatta da anne olmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Ancak şu ana kadar Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinden konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.

Ancak şu ana kadar Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinden konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.

Çift, iddiaları doğrulamasa da yalanlamadı. Aral’ın Sandık Kokusu'ndan ayrılma sebebinin hamilelik olduğu kulislerde konuşulmaya başlarken gözler ünlü oyuncunun sosyal medya hesabına çevrildi.

Ekranların sevilen çiftlerinden olan Meriç Aral ve Serkan Keskin, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden.

Ekranların sevilen çiftlerinden olan Meriç Aral ve Serkan Keskin, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden.

Düğünlerini bile iş yoğunluklarından dolayı birkaç kez erteleyen ikili sonunda geçen yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu.

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Sevdiği en yakın dostları ve ailesinin katıldığı sade bir tören organize eden çiftin düğününe ünlüler akın etmişti.

Sevdiği en yakın dostları ve ailesinin katıldığı sade bir tören organize eden çiftin düğününe ünlüler akın etmişti.

Çiftin şahitliğini de Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlenmişti. Güzel oyuncu düğününde sade uzun bir gelinlik tercih ederken, Serkan Keskin de siyah bir smokin giymişti.

Çift, törene de nostaljik bir araçla giriş yaparak kendilerine hayran bırakmıştı.

Çift, törene de nostaljik bir araçla giriş yaparak kendilerine hayran bırakmıştı.

Bakalım hamilelik iddialar doğru çıkacak mı? Ünlü çiftten gelecek açıklamalar hayranları tarafından merakla bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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