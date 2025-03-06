Meriç Aral Hamile mi? Sandık Kokusu Dizisine Neden Veda Ettiği Merak Ediliyordu

'Bu akşam Irmak’a veda ediyoruz. Bu da kostüm provam ve giyemediğim kostümler ❤️ Son fotoğraf da ilk giydiğim bence ikonik kostümüm ✨ Değerli ustalarım ve canım arkadaşlarım, sevgili hocalarım ve muhteşem 2 ekiple; harika 2 sezon geçirdik. Benim için unutulmaz, eşsiz bir serüvendi. Anlamakta zorlandığım; anlatmaya çalışırken bir yandan anlamaya çalıştığım biri oldu Irmak. Elimden geleni yapmaya çalıştım, birbirimizi hiç bırakmadık şükür. Canım oyuncu ve tüm ekip arkadaşlarıma kocaman teşekkürler ve çok sevgiler. Çünkü çok ama çok mutlu çalıştık gerçekten. Haftalarca bu serüvende bizimle olan seyircimize de çok teşekkürler! Sandık Kokusu evrenine zor da olsa veda ediyorum.'