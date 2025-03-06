Meriç Aral Hamile mi? Sandık Kokusu Dizisine Neden Veda Ettiği Merak Ediliyordu
Meriç Aral Hamile mi? Sandık Kokusu Dizisine Neden Veda Ettiği Merak Ediliyordu
Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu finale yaklaşırken sürpriz bir veda yaşandı. Başrol oyuncularından Meriç Aral, sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla projeye veda etti. Posta Gazetesi’nin iddiasına göre ünlü oyuncu anne olmaya hazırlanıyor.
Dizide de hamile bir karakteri canlandıran Aral’ın gerçek hayatta da bebek beklediği öne sürüldü. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV’nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu için artık geri sayım başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aral, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Oyuncunun bu vedası büyük yankı uyandırırken, ayrılığının sebebiyle ilgili de iddialar gündeme gelmeye başladı.
Ancak şu ana kadar Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinden konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi.
Ekranların sevilen çiftlerinden olan Meriç Aral ve Serkan Keskin, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevdiği en yakın dostları ve ailesinin katıldığı sade bir tören organize eden çiftin düğününe ünlüler akın etmişti.
Çift, törene de nostaljik bir araçla giriş yaparak kendilerine hayran bırakmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın