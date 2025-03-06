Ekrem İmamoğlu Resmen Adaylığını Açıkladı: ''Cumhurbaşkanı Olma İddiasıyla Yola Çıkıyorum''
Ekrem İmamoğlu Resmen Adaylığını Açıkladı: ''Cumhurbaşkanı Olma İddiasıyla Yola Çıkıyorum''
Ön seçime sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağını duyurmuştu. Bu gelişme sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. İmamoğlu, 'Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum' dedi.
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CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçimde, 1 milyon 650 bin parti üyesi oy kullanacak.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı.
İmamoğlu mesajında, şunları söyledi:
İşte İmamoğlu'nun paylaşımı:
Ön seçime günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağını duyurdu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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