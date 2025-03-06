Ekrem İmamoğlu Resmen Adaylığını Açıkladı: ''Cumhurbaşkanı Olma İddiasıyla Yola Çıkıyorum''

'Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili vatandaşlarım, önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye adayım. Tek derdim, tek hayalim, bu iktidarın yerle bir ettiği devlet yapısının, ekonomiyi, demokrasiyi, hukuku, eğitimi, sağlığı yeniden inşa etmek. Devleti bir avuç insanın değil, milletin çıkarlarının, milletin güvenliğinin bekçisi haline getirmek. Bunu da ancak hep birlikte başarabiliriz.

Bu bozuk düzeni ancak her aşaması en geniş uzlaşmayla belirlenen, ilkeli, erdemli bir dayanışmayla değiştirebiliriz. Partimizin gerçekleştireceği önseçim, ortak aklın, uzlaşma ve dayanışmanın ilk adımıdır. Önseçimde ortaya koyacağımız irade bu bozuk düzeni değiştirmek isteyen herkese uzatılmış onurlu güçlü bir dost ile olacak.

Önseçimde partimiz bir kurtarıcı belirlemeyecek. Biz 23 Mart'ta partimizin iradesini ortaya koyacağız ve bu ülkenin tüm cumhuriyetçilerine demokratlarına yurtseverlerine dönüp 'Kurtuluş yok tek başına, haydi hep birlikte görev başına!' diyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi başaracak! Türkiye kazanacak! Milletin hakkı milletin olacak!'