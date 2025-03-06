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Ekrem İmamoğlu Resmen Adaylığını Açıkladı: ''Cumhurbaşkanı Olma İddiasıyla Yola Çıkıyorum''

Ekrem İmamoğlu Resmen Adaylığını Açıkladı: ''Cumhurbaşkanı Olma İddiasıyla Yola Çıkıyorum''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.03.2025 - 21:47

Ön seçime sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağını duyurmuştu. Bu gelişme sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. İmamoğlu, 'Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum' dedi.

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CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçimde, 1 milyon 650 bin parti üyesi oy kullanacak.

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçimde, 1 milyon 650 bin parti üyesi oy kullanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı.

Cumhurbaşkanı adaylığını resmen duyuran İmamoğlu, 'Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız' dedi.

İmamoğlu mesajında, şunları söyledi:

İmamoğlu mesajında, şunları söyledi:

'Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili vatandaşlarım, önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye adayım. Tek derdim, tek hayalim, bu iktidarın yerle bir ettiği devlet yapısının, ekonomiyi, demokrasiyi, hukuku, eğitimi, sağlığı yeniden inşa etmek. Devleti bir avuç insanın değil, milletin çıkarlarının, milletin güvenliğinin bekçisi haline getirmek. Bunu da ancak hep birlikte başarabiliriz.

Bu bozuk düzeni ancak her aşaması en geniş uzlaşmayla belirlenen, ilkeli, erdemli bir dayanışmayla değiştirebiliriz. Partimizin gerçekleştireceği önseçim, ortak aklın, uzlaşma ve dayanışmanın ilk adımıdır. Önseçimde ortaya koyacağımız irade bu bozuk düzeni değiştirmek isteyen herkese uzatılmış onurlu güçlü bir dost ile olacak.

Önseçimde partimiz bir kurtarıcı belirlemeyecek. Biz 23 Mart'ta partimizin iradesini ortaya koyacağız ve bu ülkenin tüm cumhuriyetçilerine demokratlarına yurtseverlerine dönüp 'Kurtuluş yok tek başına, haydi hep birlikte görev başına!' diyeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi başaracak! Türkiye kazanacak! Milletin hakkı milletin olacak!'

İşte İmamoğlu'nun paylaşımı:

Ön seçime günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağını duyurdu.

Ön seçime günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağını duyurdu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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