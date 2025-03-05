Geri Sayım Başladı! Özgür Özel: ''Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Olacak''
Geri Sayım Başladı! Özgür Özel: ''Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Olacak''
CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçimde, 1 milyon 650 bin parti üyesi oy kullanacak. Ön seçime günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grup toplantısında konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP'nin AB'ye tam üyelik konusunda ilkesel ve istikrarlı bir tutum sergilediğini vurgulayan Özel, geçmişte Avrupa ile yaşanan krizli süreçler ve yapılan karşılıklı hatalar sonucunda Türkiye'de AB üyelik talebinin yüzde 25'lere kadar gerilediğini anımsattı.
Özgür Özel, burada yaptığı konuşmasında CHP'deki ön seçim hakkında da açıklamalarda bulundu. Özel şunları söyledi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın