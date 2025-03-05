AKP'li Orhan Miroğlu, Sezen Aksu'ya Seslendi: ''Aklıma İlk Siz Geldiniz''
AKP'li Orhan Miroğlu, Sezen Aksu'ya Seslendi: ''Aklıma İlk Siz Geldiniz''
AKP'li Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ciwan Haco ile Hülya Avşar'ın düetini sosyal medya hesabından paylaşan Miroğlu, 'Bu türden düetlere asıl bugün çok ihtiyaç var. Sevgili Sezen Aksu, aklıma ilk siz geldiniz, ne dersiniz tam zamanı değil mi?' diyerek Sezen Aksu'ya seslendi.
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PKK, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı örgüte yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı doğrultusunda ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.
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Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' olarak ifade ettiği yeni sürece ilişkin birçok siyasetçiden yorumlar gelmeye devam ederken, AKP'li Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Miroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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