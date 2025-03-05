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AKP'li Orhan Miroğlu, Sezen Aksu'ya Seslendi: ''Aklıma İlk Siz Geldiniz''

AKP'li Orhan Miroğlu, Sezen Aksu'ya Seslendi: ''Aklıma İlk Siz Geldiniz''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.03.2025 - 18:22

AKP'li Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ciwan Haco ile Hülya Avşar'ın düetini sosyal medya hesabından paylaşan Miroğlu, 'Bu türden düetlere asıl bugün çok ihtiyaç var. Sevgili Sezen Aksu, aklıma ilk siz geldiniz, ne dersiniz tam zamanı değil mi?' diyerek Sezen Aksu'ya seslendi.

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PKK, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı örgüte yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı doğrultusunda ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

PKK, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı örgüte yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı doğrultusunda ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' olarak ifade ettiği yeni sürece ilişkin birçok siyasetçiden yorumlar gelmeye devam ederken, AKP'li Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' olarak ifade ettiği yeni sürece ilişkin birçok siyasetçiden yorumlar gelmeye devam ederken, AKP'li Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Miroğlu, sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşımda bulundu. Kürt sanatçı Ciwan Haco ile Hülya Avşar'ın 'Esmer' adlı düetlerini paylaşan Miroğlu, Sezen Aksu'ya bir çağrıda bulundu.

Miroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Miroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Civan Haco ve Hülya Avşar düeti. Vaktiyle TV’lerde çok dinlendi. Bu türden düetlere asıl bugün çok ihtiyaç var. Bizimkisi gibi bir barışa ruh vermek başka türlü mümkün olmaz! Sevgili Sezen Aksu, aklıma ilk siz geldiniz, ne dersiniz tam zamanı değil mi?'

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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