İstanbul'da Kaybolan Ece Güler Her Yerde Aranıyor: Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
İstanbul'da Kaybolan Ece Güler Her Yerde Aranıyor: Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
İstanbul'da 2 gündür kayıp olan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı.
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Arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Güler hakkında yeni gelişme yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, peyzaj mimarı Ece Güler, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanlarına gideceğini söyleyerek çıktı.
AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer Belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları çok yönlü olarak devam ederken, Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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