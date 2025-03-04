İstanbul'da Kaybolan Ece Güler Her Yerde Aranıyor: Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı çalışmalar aralıksız devam ederken, Ece Gürel'in evden çıktığı ana ait son görüntüler ortaya çıktı. Ece Gürel’le ilgili son görüntülerinde, sırt çantası ile birlikte evden çıktığı ve bir süre sonra da gözden uzaklaştığı görülüyor.