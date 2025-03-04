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İstanbul'da Kaybolan Ece Güler Her Yerde Aranıyor: Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul'da Kaybolan Ece Güler Her Yerde Aranıyor: Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.03.2025 - 19:47

İstanbul'da 2 gündür kayıp olan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı.

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Arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Güler hakkında yeni gelişme yaşandı.

Arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Güler hakkında yeni gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, peyzaj mimarı Ece Güler, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanlarına gideceğini söyleyerek çıktı.

Edinilen bilgiye göre, peyzaj mimarı Ece Güler, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanlarına gideceğini söyleyerek çıktı.

Daha sonra bir daha Ece Güler'den haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Belgrad Ormanı’nda kaybolduğu düşünülen genç kadını arama çalışmaları başlatıldı.

AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer Belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları çok yönlü olarak devam ederken, Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı.

AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer Belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları çok yönlü olarak devam ederken, Güler’in son görüntüleri ortaya çıktı.

Arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı çalışmalar aralıksız devam ederken, Ece Gürel'in evden çıktığı ana ait son görüntüler ortaya çıktı. Ece Gürel’le ilgili son görüntülerinde, sırt çantası ile birlikte evden çıktığı ve bir süre sonra da gözden uzaklaştığı görülüyor.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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