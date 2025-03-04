Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Acun Ilıcalı ile Sadettin Saran İçin Hapis İstemi
Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Acun Ilıcalı ile Sadettin Saran İçin Hapis İstemi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamları üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında Ali Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran başta olmak üzere bazı şüpheliler hakkında iddianame düzenledi. 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ali Acun Ilıcalı, Steven Sadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkındaki iddianame tamamlandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ilıcalı "şüpheli" olarak yer aldı.
İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Sadettin Saran "şüpheli" olarak yer aldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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