Ev Hapsi Yeni Kaldırılan Deniz Akkaya'nın 2 Yıl Hapsi İstendi

Bu olay sonrası çıkan tartışmalar büyüdü. Deniz Akkaya'nın kızına ilişkin vesayet davasına bakan hakime sosyal medyadan hakaret ettiği ve hakimi tehdit ettiği iddia edilmişti. 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Akkaya, ev hapsine çarptırılmıştı. Ev hapsi yeni kaldırılan Deniz Akkaya şimdi de Selin Ciğerci'ye hakaretten yargılanıyor.