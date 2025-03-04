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Ev Hapsi Yeni Kaldırılan Deniz Akkaya'nın 2 Yıl Hapsi İstendi

Ev Hapsi Yeni Kaldırılan Deniz Akkaya'nın 2 Yıl Hapsi İstendi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.03.2025 - 12:48

Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci arasında sular durulmuyor. Ev hapsi yeni kaldırılan eski manken Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'ye hakaretten yargılanıyor. Akkaya'nın hakaret suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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Kızıyla yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen eski manken Deniz Akkaya'nın 2 yıl hapsi istendi.

Kızıyla yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen eski manken Deniz Akkaya'nın 2 yıl hapsi istendi.

Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün elinden telefonunu aldıktan sonra kendisine şiddet uyguladığını ve balkona kilitlediğini iddia edip çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakarak tartışma yaratmıştı.

Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün elinden telefonunu aldıktan sonra kendisine şiddet uyguladığını ve balkona kilitlediğini iddia edip çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakarak tartışma yaratmıştı.

Bu olay sonrası çıkan tartışmalar büyüdü. Deniz Akkaya'nın kızına ilişkin vesayet davasına bakan hakime sosyal medyadan hakaret ettiği ve hakimi tehdit ettiği iddia edilmişti. 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Akkaya, ev hapsine çarptırılmıştı. Ev hapsi yeni kaldırılan Deniz Akkaya şimdi de Selin Ciğerci'ye hakaretten yargılanıyor.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2021'de sosyal medya üzerinden kendisine 'hırsız' dediği için Deniz Akkaya'dan şikâyetçi olmuştu.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2021'de sosyal medya üzerinden kendisine 'hırsız' dediği için Deniz Akkaya'dan şikâyetçi olmuştu.

Şikayet üzerine harekete geçen savcılık, dava açtı.

Yargılamaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütaalasını açıkladı.

Yargılamaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütaalasını açıkladı.

Mütaalada, Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci'ye alenen hakaret ettiği belirtilerek sesli, yazılı ve görüntülü bir iletişim aracıyla alenen hakaret suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, taraflara mütaalaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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