Ev Hapsi Yeni Kaldırılan Deniz Akkaya'nın 2 Yıl Hapsi İstendi
Ev Hapsi Yeni Kaldırılan Deniz Akkaya'nın 2 Yıl Hapsi İstendi
Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci arasında sular durulmuyor. Ev hapsi yeni kaldırılan eski manken Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'ye hakaretten yargılanıyor. Akkaya'nın hakaret suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
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Kızıyla yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen eski manken Deniz Akkaya'nın 2 yıl hapsi istendi.
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Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün elinden telefonunu aldıktan sonra kendisine şiddet uyguladığını ve balkona kilitlediğini iddia edip çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakarak tartışma yaratmıştı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2021'de sosyal medya üzerinden kendisine 'hırsız' dediği için Deniz Akkaya'dan şikâyetçi olmuştu.
Yargılamaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütaalasını açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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