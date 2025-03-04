Yıllar Sonra Gerçek Babasını Öğrendi: Servete Ortak Oldu

Tır şoförlüğü yapan Yıldırım, 'İlk işim yeni kimlik için başvurmak oldu. Soyadım artık Karaca. En yakın zamanda yeni soyadımın yazılı olduğu kimliğe kavuşmayı bekliyorum. Yıllarca babasız büyüdüm. Bu dava ve Karaca soyadını almak benim gurur meselesiydi. Bu davayı kazandık onlar kaybetti. 6 yıllık mücadele sonunda Karaca soyadını aldım'' dedi.