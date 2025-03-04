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Yıllar Sonra Gerçek Babasını Öğrendi: Servete Ortak Oldu

Yıllar Sonra Gerçek Babasını Öğrendi: Servete Ortak Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.03.2025 - 11:46

Muğla'da yaşayan 36 yaşındaki Cihan Yıldırım, hayatının şokunu yaşadı. Yıldırım, 36 yıl sonra annesinin itirafıyla babasının öz babası olmadığını öğrendi. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, biyolojik babasını yıllar sonra bulan Yıldırım, 300 milyon liralık servete ortak oldu.

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Bir selam ile hayatı değişti ve milyonerin oğlu olduğu ortaya çıktı.

Bir selam ile hayatı değişti ve milyonerin oğlu olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Cihan Yıldırım, 2019'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken bir yolcu kendisine yaklaşıp "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Cihan Yıldırım, 2019'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken bir yolcu kendisine yaklaşıp "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" dedi.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, olay karşısından şaşkına dönen Cihan Yıldırım, adama 'Benim babamın adı Yaşar, ben 6 yaşındayken kazada öldü. Beni biriyle karıştırdınız galiba' dediyse de bir türlü kabul ettiremedi.

Parayı veren kişi ısrarla "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun" diyerek uzaklaştı. İşte bu olaydan sonra şüphelenen Yıldım, annesiyle yüzleşti.

Parayı veren kişi ısrarla "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun" diyerek uzaklaştı. İşte bu olaydan sonra şüphelenen Yıldım, annesiyle yüzleşti.

Annesinin gerçek babasını itirafından sonra Cihan Yıldırım, belediye otobüs şoförlüğünden ayrıldı.

Yıldırım, odun ve kömür ticareti yapan 63 yaşındaki iş insanı Orhan Karaca'ya dava açtı. Mahkeme kararıyla 6 yaşındayken trafik kazasında yaşamını yitiren babası Yaşar Yıldırım'ın mezarı açıldı.

Yıldırım, odun ve kömür ticareti yapan 63 yaşındaki iş insanı Orhan Karaca'ya dava açtı. Mahkeme kararıyla 6 yaşındayken trafik kazasında yaşamını yitiren babası Yaşar Yıldırım'ın mezarı açıldı.

Alınan kemik örneği incelemesi sonucunda Cihan'ın babasının Yaşar Yıldırım olmadığı anlaşıldı.

Yapılan DNA incelemesi sonucu Orhan Karaca'nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Karşı tarafın itirazı sonucu dosya Yargıtay'a taşındı.

Yapılan DNA incelemesi sonucu Orhan Karaca'nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Karşı tarafın itirazı sonucu dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin kararını onadı. Yargıtay kararında, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen kararın onandığı, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı kaydedildi. Cihan Yıldırım, iki çocuk babası Orhan Karaca'nın nüfusuna kaydedildi. 36 yıl sonra soyadı Karaca olarak değişen Cihan, babasının gayrimenkullerle birlikte toplam 300 milyon lirayı bulan servetine de iki kardeşiyle beraber ortak oldu.

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Yıldırım, babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 350 bin liralık tazminat davasını kazandı. Yıldırım, davadan vazgeçmesi için karşı tarafın kendisine ev ve araba teklif ettiğini öne sürdü.

Yıldırım, babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 350 bin liralık tazminat davasını kazandı. Yıldırım, davadan vazgeçmesi için karşı tarafın kendisine ev ve araba teklif ettiğini öne sürdü.

Tır şoförlüğü yapan Yıldırım, 'İlk işim yeni kimlik için başvurmak oldu. Soyadım artık Karaca. En yakın zamanda yeni soyadımın yazılı olduğu kimliğe kavuşmayı bekliyorum. Yıllarca babasız büyüdüm. Bu dava ve Karaca soyadını almak benim gurur meselesiydi. Bu davayı kazandık onlar kaybetti. 6 yıllık mücadele sonunda Karaca soyadını aldım'' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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