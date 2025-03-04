Yıllar Sonra Gerçek Babasını Öğrendi: Servete Ortak Oldu
Yıllar Sonra Gerçek Babasını Öğrendi: Servete Ortak Oldu
Muğla'da yaşayan 36 yaşındaki Cihan Yıldırım, hayatının şokunu yaşadı. Yıldırım, 36 yıl sonra annesinin itirafıyla babasının öz babası olmadığını öğrendi. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, biyolojik babasını yıllar sonra bulan Yıldırım, 300 milyon liralık servete ortak oldu.
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Bir selam ile hayatı değişti ve milyonerin oğlu olduğu ortaya çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, Cihan Yıldırım, 2019'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken bir yolcu kendisine yaklaşıp "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var" dedi.
Parayı veren kişi ısrarla "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun" diyerek uzaklaştı. İşte bu olaydan sonra şüphelenen Yıldım, annesiyle yüzleşti.
Yıldırım, odun ve kömür ticareti yapan 63 yaşındaki iş insanı Orhan Karaca'ya dava açtı. Mahkeme kararıyla 6 yaşındayken trafik kazasında yaşamını yitiren babası Yaşar Yıldırım'ın mezarı açıldı.
Yapılan DNA incelemesi sonucu Orhan Karaca'nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Karşı tarafın itirazı sonucu dosya Yargıtay'a taşındı.
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Yıldırım, babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 350 bin liralık tazminat davasını kazandı. Yıldırım, davadan vazgeçmesi için karşı tarafın kendisine ev ve araba teklif ettiğini öne sürdü.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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