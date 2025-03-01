Evinin Önünde Oyun Oynarken Kayboldu: 4 Yaşındaki Nazlı'dan Acı Haber
Evinin Önünde Oyun Oynarken Kayboldu: 4 Yaşındaki Nazlı'dan Acı Haber
Denizli'nin Honaz ilçesinden acı haber geldi. Evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in cansız bedeni Aksu Deresi'nde bulundu.
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Kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıkan 4 yaşındaki Nazlı, her yerde aranıyordu.
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4 yaşındaki Denizli'nin Honaz ilçesinde, İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen, öğlen saatlerinde kayboldu.
Kameralarda, Nazlı'nın demiryolu üzerinde yürüdüğü, ardından Aksu deresinin üzerindeki köprüye doğru yöneldiği görüldü.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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