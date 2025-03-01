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Evinin Önünde Oyun Oynarken Kayboldu: 4 Yaşındaki Nazlı'dan Acı Haber

Evinin Önünde Oyun Oynarken Kayboldu: 4 Yaşındaki Nazlı'dan Acı Haber

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.03.2025 - 16:50

Denizli'nin Honaz ilçesinden acı haber geldi. Evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in cansız bedeni Aksu Deresi'nde bulundu.

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Kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıkan 4 yaşındaki Nazlı, her yerde aranıyordu.

Kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıkan 4 yaşındaki Nazlı, her yerde aranıyordu.

Nazlı'nın kaybolmasına ilişkin detaylar haberimizde...

4 yaşındaki Denizli'nin Honaz ilçesinde, İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen, öğlen saatlerinde kayboldu.

4 yaşındaki Denizli'nin Honaz ilçesinde, İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen, öğlen saatlerinde kayboldu.

Ailesi, kızlarını bulamayınca durumu yetkililere bildirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Nazlı Şeşen’in son olarak evlerinin önündeki demiryolunda yürürken güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

Kameralarda, Nazlı'nın demiryolu üzerinde yürüdüğü, ardından Aksu deresinin üzerindeki köprüye doğru yöneldiği görüldü.

Kameralarda, Nazlı'nın demiryolu üzerinde yürüdüğü, ardından Aksu deresinin üzerindeki köprüye doğru yöneldiği görüldü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı balık adamlar, Aksu Deresi'nde arama çalışması başlattı. Arama sırasında, Nazlı Şeşen'e ait bir terlik dere kenarında bulundu. Derenin debisinin yüksek olması nedeniyle, Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nın kapakları kapatıldı. Bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cesedi, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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