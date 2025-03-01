Rusya'dan Beyaz Saray Tepkisi: ''Yumruklamaması Bir Mucize''

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ise, 'Ukrayna Devlet Başkanına tam destek. Ukrayna ve Ukrayna halkına tam destek! Bu savaşta Rusya’nın saldırgan, Ukrayna’nın ise kurban olduğunu kimsenin unutmaya hakkı yok!' diye yazdı.

Muhalif milletvekili Oleksandr Dubinski'nin açıklaması dikkat çekti. Dubinski, Ukrayna’nın ABD’nin desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ve Zelenski’nin görevden azli sürecinin acilen başlatılması gerektiğini açıkladı.