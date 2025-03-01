Rusya'dan Beyaz Saray Tepkisi: ''Yumruklamaması Bir Mucize''
Rusya'dan Beyaz Saray Tepkisi: ''Yumruklamaması Bir Mucize''
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yaşananlar Rusya'nın işine yaradı. Beyaz Saray'da kameraların önünde çıkan tartışma sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Trump ve Vance'in Zelenski'yi yumruklamaması bir mucize' dedi.
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ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Vance, Zelenskiy’i kameraların önünde aşağıladı. Rusya bu fırsatı da kaçırmadı.
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Zelensky, Trump ile yaşanan gerginlik sonrası Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrıldı. İki lider arasında yaşanan anlaşmazlık, ortak basın toplantısının iptal edilmesine neden oldu.
Mariya Zaharova, "Trump ve Vance'in Zelenski'yi yumruklamaması bir mucize. Bence Zelenski’nin en büyük yalanı, Beyaz Saray’da Kiev rejiminin 2022’de yalnız bırakıldığı ve destek almamış olduğu yalanıydı" dedi.
Kameralar önünde çıkan tartışmaya ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha Beyaz Saray'da yaşananlara ilişkin "Zelenski, doğru olanı savunma cesaret ve gücüne sahip. Amerika’nın desteğine her zaman için müteşekkir olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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