onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Rusya'dan Beyaz Saray Tepkisi: ''Yumruklamaması Bir Mucize''

Rusya'dan Beyaz Saray Tepkisi: ''Yumruklamaması Bir Mucize''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.03.2025 - 11:51

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yaşananlar Rusya'nın işine yaradı. Beyaz Saray'da kameraların önünde çıkan tartışma sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Trump ve Vance'in Zelenski'yi yumruklamaması bir mucize' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Vance, Zelenskiy’i kameraların önünde aşağıladı. Rusya bu fırsatı da kaçırmadı.

ABD Başkanı Trump ve yardımcısı Vance, Zelenskiy’i kameraların önünde aşağıladı. Rusya bu fırsatı da kaçırmadı.

Tartışmanın detayları haberimize....

Zelensky, Trump ile yaşanan gerginlik sonrası Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrıldı. İki lider arasında yaşanan anlaşmazlık, ortak basın toplantısının iptal edilmesine neden oldu.

Zelensky, Trump ile yaşanan gerginlik sonrası Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrıldı. İki lider arasında yaşanan anlaşmazlık, ortak basın toplantısının iptal edilmesine neden oldu.

Bu tartışma sonrası gözler Rusya'ya çevrildi. Çok geçmeden Beyaz Saray'da yaşanan kavgaya ilişkin açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.

Mariya Zaharova, "Trump ve Vance'in Zelenski'yi yumruklamaması bir mucize. Bence Zelenski’nin en büyük yalanı, Beyaz Saray’da Kiev rejiminin 2022’de yalnız bırakıldığı ve destek almamış olduğu yalanıydı" dedi.

Mariya Zaharova, "Trump ve Vance'in Zelenski'yi yumruklamaması bir mucize. Bence Zelenski’nin en büyük yalanı, Beyaz Saray’da Kiev rejiminin 2022’de yalnız bırakıldığı ve destek almamış olduğu yalanıydı" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Zelenskiy’in Oval Ofis'te 'layık olduğu şekilde tokatlandığını' yazdı.

Kameralar önünde çıkan tartışmaya ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha Beyaz Saray'da yaşananlara ilişkin "Zelenski, doğru olanı savunma cesaret ve gücüne sahip. Amerika’nın desteğine her zaman için müteşekkir olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kameralar önünde çıkan tartışmaya ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha Beyaz Saray'da yaşananlara ilişkin "Zelenski, doğru olanı savunma cesaret ve gücüne sahip. Amerika’nın desteğine her zaman için müteşekkir olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ise, 'Ukrayna Devlet Başkanına tam destek. Ukrayna ve Ukrayna halkına tam destek! Bu savaşta Rusya’nın saldırgan, Ukrayna’nın ise kurban olduğunu kimsenin unutmaya hakkı yok!' diye yazdı.

Muhalif milletvekili Oleksandr Dubinski'nin açıklaması dikkat çekti. Dubinski, Ukrayna’nın ABD’nin desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ve Zelenski’nin görevden azli sürecinin acilen başlatılması gerektiğini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın