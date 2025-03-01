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4 Yaşındaki Nazlı Kayboldu: Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

4 Yaşındaki Nazlı Kayboldu: Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.03.2025 - 10:58

Denizli'nin Honaz ilçesinde hareketli anlar yaşanıyor. Evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, kayboldu. Nazlı'nın bir an önce bulunması için arama- kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Nazlı Şeşen’in son görüntüleri ortaya çıktı. 

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4 yaşındaki Nazlı'nın kayıp haberi herkesi endişelendirdi.

4 yaşındaki Nazlı'nın kayıp haberi herkesi endişelendirdi.

Olay, Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi’nde yaşandı. İsmail-Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen öğlen saatlerinde kayboldu.

Olay, Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi’nde yaşandı. İsmail-Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen öğlen saatlerinde kayboldu.

Aile kızlarını bulamayınca soluğu jandarmada aldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada Nazlı Şeşen’in bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, en son evinden çıkıp, evlerinin önündeki demiryolu üzerinde yürüdüğü ardından ortadan kaybolduğu belirlendi.

Kamera görüntülerinde demiryolu üzerinde yürürken, Aksu deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kamera görüntülerinde demiryolu üzerinde yürürken, Aksu deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girerek arama çalışması başlattı.

Bu sırada Nazlı Şeşen’e ait dere kenarında terlik bulundu. Derenin debisi yüksek olduğu için Aksu deresini besleyen Akbaş barajında kapaklar kapatıldı.

Bu sırada Nazlı Şeşen’e ait dere kenarında terlik bulundu. Derenin debisi yüksek olduğu için Aksu deresini besleyen Akbaş barajında kapaklar kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı’nın Asayiş Komanda Timi, Honaz ilçe Jandarma Karakolu ekipleri ile jandarma arama köpeği de bölgeye gelerek arama çalışmalarına katıldı. Nazlı Şeşen’i bulmak için çok sayıda vatandaş arama çalışmalarına katıldı. Aramaların gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.

İşte Nazlı'nın son görüldüğü anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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