Türkiye’nin Altında Dev Yarık Keşfedildi: Büyük Depremler ve Volkanik Patlamalara Yol Açabilir!
Türkiye’nin Altında Dev Yarık Keşfedildi: Büyük Depremler ve Volkanik Patlamalara Yol Açabilir!
Türkiye’nin güneyinde oluşmaya başlayan devasa yarık büyümeye devam ediyor. Durum böyleyken akıllara gelen ''Devasa yarık, gelecekte bölgeyi okyanus kıyısına çevirebilir mi?'' sorusuna Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Murat Utkucu'dan yanıt geldi.
Milliyet'ten Zeynep Dilara Akyürek'e konuşan Prof. Dr. Murat Utkucu, gelecekte Hatay’ı okyanus kıyısı bile yapabilecek olan yarığın her geçen gün daha da büyüdüğüne dikkat çekti.
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Yeni bir okyanus mu doğuyor? soruları kafaları meşgul ederken, Türkiye’nin güneyinde gerçekleşen büyük değişim tüm hızıyla sürüyor.
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Türkiye, Avrasya, Afrika, Arabistan ve Anadolu levhalarının kesişim noktasında yer alıyor.
Prof. Dr. Murat Utkucu, Türkiye’nin güneyinde büyük bir değişimin yaşandığına dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:
Etiyopya Afar Çölü’nde 2005 yılında yaşanan bir yanardağ patlaması, bölgenin tektonik hareketlerle nasıl şekillendiğini gösteren en net örneklerden biri.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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