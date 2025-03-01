Türkiye’nin Altında Dev Yarık Keşfedildi: Büyük Depremler ve Volkanik Patlamalara Yol Açabilir!

Bu konum, ülkeyi büyük deprem riskleri ile karşı karşıya bırakırken, volkanik aktiviteler ve levha hareketleri nedeniyle de büyük jeolojik değişimlere açık hale getiriyor. Son araştırmalar, Türkiye’nin güneydoğusundan İran’ın kuzeybatısına kadar uzanan büyük bir yarığın bulunduğunu gösteriyor. Göttingen Üniversitesi'nden uluslararası bir araştırma ekibi, bu kırılmanın 30 milyon yıl öncesine dayandığını ve zamanla büyüyerek önemli jeolojik değişimlere yol açabileceğini duyurdu.

Bilim insanları, Afrika Levhası’nın kademeli olarak ikiye ayrıldığını ve bu süreç sonunda yeni bir okyanusun oluşabileceğini belirtiyor. Daha önce, Doğu Afrika Yarığı olarak bilinen 56 kilometrelik fay hattı, kıtanın bölünmesi sürecinin bir parçası olarak görülmüştü.

Şimdi ise benzer bir süreç, Türkiye’nin güneyinde yaşanıyor olabilir. İran’a uzanan yeni keşfedilen yarık, zamanla genişleyerek bölgenin deniz seviyesini ve kıyı şeridini değiştirebilir. Uzmanlara göre, Akdeniz’in kapanması ve yeni yarığın büyümesi, Türkiye’nin güneyinde yepyeni bir coğrafi yapıyı ortaya çıkarabilir.