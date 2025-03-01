Ateşkes Kararı Sonrası Hükümetten İlk Açıklama: ''Yeni Bir Aşamaya Geçildi''
Ateşkes Kararı Sonrası Hükümetten İlk Açıklama: ''Yeni Bir Aşamaya Geçildi''
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DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.
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Öcalan'ın çağrısı sonrası meraklı bir bekleyiş başladı. Tarihi çağrı sonrası gözlerin çevrildiği terör örgütü PKK, ateşkes ilan etti. "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz" açıklamasına ilişkin hükümetten ilk açıklama geldi.
Bu fırsatın iyi değerlendirilmesine dikkat çeken Yılmaz, "Bu yeni safhayı dikkatle takip edeceğiz. Bu çaba hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlansın ve bölgemiz üzerinde plan yapanların tuzakları en kısa yoldan bozulsun" diye belirtti.
''Tarımdan turizme, enerjiden madenciliği, eğitimden sağlığa birçok alanda terör, ülkemizin potansiyelini ve insanımızın refahını aşağıya çekmiştir'' diyen Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:
AKP'li Ömer Çelik dün yaptığı açıklamada, pazarlık iddiasının doğru olmadığını dile getirmişti. Şimdi de Cevdet Yılmaz bir kez daha terör örgütünün pazarlık yapmadığını vurguladı. Yılmaz son olarak şunları söyledi:
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İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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