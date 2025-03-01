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Ateşkes Kararı Sonrası Hükümetten İlk Açıklama: ''Yeni Bir Aşamaya Geçildi''

Ateşkes Kararı Sonrası Hükümetten İlk Açıklama: ''Yeni Bir Aşamaya Geçildi''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.03.2025 - 16:30

Öcalan'ın çağrısı sonrası gözlerin çevrildiği terör örgütü PKK, ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Bu gelişme sonrası ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, 'Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi' dedi.

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DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, tarihi çağrısında "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

Öcalan'ın çağrısı sonrası meraklı bir bekleyiş başladı. Tarihi çağrı sonrası gözlerin çevrildiği terör örgütü PKK, ateşkes ilan etti. "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz" açıklamasına ilişkin hükümetten ilk açıklama geldi.

Öcalan'ın çağrısı sonrası meraklı bir bekleyiş başladı. Tarihi çağrı sonrası gözlerin çevrildiği terör örgütü PKK, ateşkes ilan etti. "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz" açıklamasına ilişkin hükümetten ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Terör örgütünün hiç bir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar, kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır' dedi.

Bu fırsatın iyi değerlendirilmesine dikkat çeken Yılmaz, "Bu yeni safhayı dikkatle takip edeceğiz. Bu çaba hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlansın ve bölgemiz üzerinde plan yapanların tuzakları en kısa yoldan bozulsun" diye belirtti.

Bu fırsatın iyi değerlendirilmesine dikkat çeken Yılmaz, "Bu yeni safhayı dikkatle takip edeceğiz. Bu çaba hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlansın ve bölgemiz üzerinde plan yapanların tuzakları en kısa yoldan bozulsun" diye belirtti.

''Tarımdan turizme, enerjiden madenciliği, eğitimden sağlığa birçok alanda terör, ülkemizin potansiyelini ve insanımızın refahını aşağıya çekmiştir'' diyen Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

''Tarımdan turizme, enerjiden madenciliği, eğitimden sağlığa birçok alanda terör, ülkemizin potansiyelini ve insanımızın refahını aşağıya çekmiştir'' diyen Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

''Terör ekonomiye zarar verdiği gibi demokrasiyi de zehirlemiş, demokratik standartların yükselmesini, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişlemesini zorlaştırmıştır. Provokatif terör eylemleri, kökü dışarıda olan vesayet odaklarının ve darbeci zihniyetlerin değirmenine su taşımıştır.Son yirmi yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kalkınma ve demokraside başarılanlar teröre rağmen yapılmış, terörün istismar ettiği konular büyük oranda ülkemizin gündeminden çıkarılmıştır.

Her zaman vurguladığımız üzere, terör ve demokratik sivil siyaset bir arada olmaz, olamaz. Dünyada hiç bir demokratik hukuk devleti buna müsade etmez. Tarihi tecrübesi ile bir arada yaşama kültürünü tüm dünyaya öğretmiş aziz milletimiz; farklılıkları çatışma konusu değil zenginlik görerek, terörün gölgesinde olmayan bir demokratik sivil siyaseti sonuna kadar hak etmektedir.

Önce ülkem ve milletim anlayışıyla Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde liderliği ve kararlı duruşu, bir çok farklı siyasi parti ve çevrenin desteği ile Terörsüz Türkiye hedefi ülkemizin gündemi haline gelmiştir.''

AKP'li Ömer Çelik dün yaptığı açıklamada, pazarlık iddiasının doğru olmadığını dile getirmişti. Şimdi de Cevdet Yılmaz bir kez daha terör örgütünün pazarlık yapmadığını vurguladı. Yılmaz son olarak şunları söyledi:

AKP'li Ömer Çelik dün yaptığı açıklamada, pazarlık iddiasının doğru olmadığını dile getirmişti. Şimdi de Cevdet Yılmaz bir kez daha terör örgütünün pazarlık yapmadığını vurguladı. Yılmaz son olarak şunları söyledi:

''Terör örgütünün hiç bir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar, kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır.

Son olarak Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçilmiş, kurucusu tarafından terör örgütüne feshetme çağrısı yapılmıştır. Bu yeni safhayı ve bunun sahadaki somut yansımalarını ilgili kurumlarımızla birlikte dikkatle takip edeceğiz. Temenni ederiz ki bu fırsat değerlendirilsin, bu çaba hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlansın ve bölgemiz üzerinde emperyal heveslerle plan yapanların tuzakları en kısa yoldan bozulsun.

85 milyon insanımızın bin yıllık kardeşlik, inanç ve kader ortaklığı zemininde; Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde Türkiye Yüzyılı her halükarda birliğin, kardeşliğin ve huzurun yüzyılı olacaktır.''

Ay yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinde, demokratik, güçlü ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti Devleti, iç cephesini tahkim ederek, bölgesinde ve küresel düzeyde mazlumların umudu, adaletin gür sesi olarak tarihi yürüyüşünü sürdürecektir.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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