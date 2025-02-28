onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tarihi Çağrı Sonrası DEM Parti Yönetimi Toplanıyor!

Tarihi Çağrı Sonrası DEM Parti Yönetimi Toplanıyor!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.02.2025 - 16:44

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı çağrı sonrası DEM Parti'den dikkat çeken karar geldi. DEM Parti yönetimi 2,3 ve 5 Mart tarihlerinde toplanarak süreci değerlendirmelerde bulunacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üçüncü kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı.

Üçüncü kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı.

Öcalan'ın mesajı önce Kürtçe sonrasında Türkçesi okundu. Öcalan, PKK'ye silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı.

Öcalan mektubunda, “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” dedi.

Öcalan mektubunda, “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” dedi.

7 kişilik DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme 4 saat sürdü. Heyette, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol da yer almıştı.

DEM Parti heyeti, açıklamayı dün Taksim’deki bir otelde yaptı. Terör örgütü lideri, çağrısında terör örgütü PKK'nın kongresini toplayarak kendisini feshetmesini istedi.

Dün yaşanan gelişmeler sonrası peş peşe açıklamalar gelirken, DEM Parti yönetimi dikkat çeken bir karar aldı.

Dün yaşanan gelişmeler sonrası peş peşe açıklamalar gelirken, DEM Parti yönetimi dikkat çeken bir karar aldı.

DEM Parti yönetimi süreci değerlendirmek için bir dizi toplantı düzenleme kararı aldı. Bu kapsamda DEM Parti ilk olarak 2 Mart Pazar günü saat 10.00'da Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları Toplantısı gerçekleştirecek.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı ise 3 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek ancak bu toplantının başlangıç saatine dair DEM Parti tarafından henüz bir bildirimde bulunulmadı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı ise 3 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek ancak bu toplantının başlangıç saatine dair DEM Parti tarafından henüz bir bildirimde bulunulmadı.

DEM Parti üçüncü ve son toplantısını ise 5 Mart Çarşamba günü yapacak. Milletvekilleri ve Belediye Eş Başkanlarının katılacağı toplantı saat 10.00'da başlayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın