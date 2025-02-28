Tarihi Çağrı Sonrası DEM Parti Yönetimi Toplanıyor!

7 kişilik DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme 4 saat sürdü. Heyette, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol da yer almıştı.

DEM Parti heyeti, açıklamayı dün Taksim’deki bir otelde yaptı. Terör örgütü lideri, çağrısında terör örgütü PKK'nın kongresini toplayarak kendisini feshetmesini istedi.