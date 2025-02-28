Tarihi Çağrı Sonrası DEM Parti Yönetimi Toplanıyor!
Tarihi Çağrı Sonrası DEM Parti Yönetimi Toplanıyor!
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı çağrı sonrası DEM Parti'den dikkat çeken karar geldi. DEM Parti yönetimi 2,3 ve 5 Mart tarihlerinde toplanarak süreci değerlendirmelerde bulunacak.
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Üçüncü kez İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyuyla paylaştı.
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Öcalan mektubunda, “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” dedi.
Dün yaşanan gelişmeler sonrası peş peşe açıklamalar gelirken, DEM Parti yönetimi dikkat çeken bir karar aldı.
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı ise 3 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek ancak bu toplantının başlangıç saatine dair DEM Parti tarafından henüz bir bildirimde bulunulmadı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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