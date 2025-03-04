Akaryakıt Devi 112 Yıldır Türkiye'de Faaliyet Gösteriyordu: Veda Edeceği Tarih Belli Oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, BP'nin Petrol Ofisi Grubu'na katılmasının kendileri ve sektör için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Ülke genelindeki 9 terminalimizin ikmal ve tedarik gücüyle beslenen 2 bin 700'e yakın istasyonumuzla hem tüketicimize hem de bayilerimize katma değer sağlarken Türkiye'nin enerji güvenliği stratejilerine de fayda yaratacak projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Sektörümüze örnek teşkil eden bu birleşmenin tamamlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve düzenleyici kurumlara teşekkür ediyorum.'