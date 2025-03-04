Akaryakıt Devi 112 Yıldır Türkiye'de Faaliyet Gösteriyordu: Veda Edeceği Tarih Belli Oldu
Akaryakıt Devi 112 Yıldır Türkiye'de Faaliyet Gösteriyordu: Veda Edeceği Tarih Belli Oldu
BP'nin 112 yıllık Türkiye macerasında sona gelindi. Türkiye'deki tüm istasyonlarını Petrol Ofisi'ne devreden akaryakıt devi BP Petrolleri AŞ'nin Türkiye'ye veda edeceği tarih belli oldu.
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1912’den beri Türkiye’de hizmet veren İngiliz yakıt devi BP (Britih Petroleum), 112 yıl sonra Türkiye'yi veda etti. 770'in üzerinde BP istasyonu Petrol Ofisi'ne dönüştürülecek.
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BP Petrolleri AŞ'nin, Petrol Ofisi AŞ çatısı altında birleşme işlemi, 28 Şubat'ta resmen tamamlandı.
BP'nin dağıtıcısı olduğu akaryakıt bayileri, 1 Mart itibarıyla faaliyetlerine Petrol Ofisi dağıtıcı lisansı altında devam ediyor.
Perakende akaryakıt istasyonlarının marka dönüşüm süreci, 1 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlanacak.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Ülke battığı için mantıklı olarak gemiyi tek tek terkediyorlar
iyiler birer birer terk ettiler sende git bakalım BP 😊
Yıllar önce Mobil ve BP büyük birleşmeyi reklamlarda tamtam çalarak duyurmuştu... Şimdi sessiz sedasız gidiyor... 🤪🤪🤪