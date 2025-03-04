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Akaryakıt Devi 112 Yıldır Türkiye'de Faaliyet Gösteriyordu: Veda Edeceği Tarih Belli Oldu

Akaryakıt Devi 112 Yıldır Türkiye'de Faaliyet Gösteriyordu: Veda Edeceği Tarih Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.03.2025 - 18:20

BP'nin 112 yıllık Türkiye macerasında sona gelindi. Türkiye'deki tüm istasyonlarını Petrol Ofisi'ne devreden akaryakıt devi BP Petrolleri AŞ'nin Türkiye'ye veda edeceği tarih belli oldu.

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1912’den beri Türkiye’de hizmet veren İngiliz yakıt devi BP (Britih Petroleum), 112 yıl sonra Türkiye'yi veda etti. 770'in üzerinde BP istasyonu Petrol Ofisi'ne dönüştürülecek.

1912’den beri Türkiye’de hizmet veren İngiliz yakıt devi BP (Britih Petroleum), 112 yıl sonra Türkiye'yi veda etti. 770'in üzerinde BP istasyonu Petrol Ofisi'ne dönüştürülecek.

BP Petrolleri AŞ'nin, Petrol Ofisi AŞ çatısı altında birleşme işlemi, 28 Şubat'ta resmen tamamlandı.

BP Petrolleri AŞ'nin, Petrol Ofisi AŞ çatısı altında birleşme işlemi, 28 Şubat'ta resmen tamamlandı.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat'ta İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen birleşmeyle BP Petrolleri AŞ'nin tüm hak ve yükümlülükleri Petrol Ofisi'ne devredildi.

BP'nin dağıtıcısı olduğu akaryakıt bayileri, 1 Mart itibarıyla faaliyetlerine Petrol Ofisi dağıtıcı lisansı altında devam ediyor.

BP'nin dağıtıcısı olduğu akaryakıt bayileri, 1 Mart itibarıyla faaliyetlerine Petrol Ofisi dağıtıcı lisansı altında devam ediyor.

Bu çerçevede 'bp' markası ve 'Petrol Ofisi' markası altında hizmet veren istasyonlardan akaryakıt alımı aynı şekilde sürdürülüyor.

Perakende akaryakıt istasyonlarının marka dönüşüm süreci, 1 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlanacak.

Perakende akaryakıt istasyonlarının marka dönüşüm süreci, 1 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, BP'nin Petrol Ofisi Grubu'na katılmasının kendileri ve sektör için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Ülke genelindeki 9 terminalimizin ikmal ve tedarik gücüyle beslenen 2 bin 700'e yakın istasyonumuzla hem tüketicimize hem de bayilerimize katma değer sağlarken Türkiye'nin enerji güvenliği stratejilerine de fayda yaratacak projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Sektörümüze örnek teşkil eden bu birleşmenin tamamlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve düzenleyici kurumlara teşekkür ediyorum.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Sirzech Lucifer

Ülke battığı için mantıklı olarak gemiyi tek tek terkediyorlar

maestro__

iyiler birer birer terk ettiler sende git bakalım BP 😊

Halil Değerli

Yıllar önce Mobil ve BP büyük birleşmeyi reklamlarda tamtam çalarak duyurmuştu... Şimdi sessiz sedasız gidiyor... 🤪🤪🤪