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Başsavcılık Harekete Geçti: CHP İstanbul İl Kongresi'ne Soruşturma

Başsavcılık Harekete Geçti: CHP İstanbul İl Kongresi'ne Soruşturma

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.03.2025 - 16:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

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Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışmıştı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışmıştı.

342 delegenin oyunu alan Özgür Çelik, 310 oy alan Cemal Canpolat'a 32 oy fark atarak CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı seçilmişti.

Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçildiği kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlenmişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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