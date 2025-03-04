''Erdoğan'a Oy Verdim'' Diyen Vekil CHP'ye Katıldı
''Erdoğan'a Oy Verdim'' Diyen Vekil CHP'ye Katıldı
Geçtiğimiz yıl İYİ Parti'den istifa eden ve '28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Başka aday mı vardı?' sözleriyle gündem olan Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı. Beker’e rozetini bugünkü grup toplantısında Genel Başkan Özgür Özel taktı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.
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Özel, konuşmasının öncesinde İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'e parti rozeti taktı.
Beker'in katılımıyla CHP'nin milletvekili sayısı 134'e yükseldi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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