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''Erdoğan'a Oy Verdim'' Diyen Vekil CHP'ye Katıldı

''Erdoğan'a Oy Verdim'' Diyen Vekil CHP'ye Katıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.03.2025 - 16:36

Geçtiğimiz yıl İYİ Parti'den istifa eden ve '28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Başka aday mı vardı?' sözleriyle gündem olan Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı. Beker’e rozetini bugünkü grup toplantısında Genel Başkan Özgür Özel taktı. 

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel, konuşmasının öncesinde İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'e parti rozeti taktı.

Özel, konuşmasının öncesinde İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'e parti rozeti taktı.

Beker, CHP'lilere teşekkür ederek  “Buradayım çünkü birlik ve beraberlik içinde bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum. İnşallah partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız” dedi.

Adnan Beker, 28 Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verdiğini '28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Başka aday mı vardı?' demişti.

Beker'in katılımıyla CHP'nin milletvekili sayısı 134'e yükseldi.

Beker'in katılımıyla CHP'nin milletvekili sayısı 134'e yükseldi.

Beker'in partiye katılacağı haberleri parti içinde tartışma yaratmıştı. CHP’li Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi ve Faik Öztrak'tan eleştiri gelmişti. 

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 'Adnan Beker, geçmişte CHP’nin ittifak yaptığı bir partiden milletvekili seçilmiş biri. Biz o gün de tek adam yönetimiyle mücadele ediyorduk bugün de tek adam yönetimi ve sistemiyle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bizim mücadelemize katkı koymak isteyen, bu mücadelenin üstünde yer almak isteyen herkese kapımız açıktır” diye konuşmuştu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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