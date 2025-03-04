''Erdoğan'a Oy Verdim'' Diyen Vekil CHP'ye Katıldı

Beker'in partiye katılacağı haberleri parti içinde tartışma yaratmıştı. CHP’li Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi ve Faik Öztrak'tan eleştiri gelmişti.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 'Adnan Beker, geçmişte CHP’nin ittifak yaptığı bir partiden milletvekili seçilmiş biri. Biz o gün de tek adam yönetimiyle mücadele ediyorduk bugün de tek adam yönetimi ve sistemiyle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bizim mücadelemize katkı koymak isteyen, bu mücadelenin üstünde yer almak isteyen herkese kapımız açıktır” diye konuşmuştu.