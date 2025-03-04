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Geri Sayım Başladı: İstanbul'a Yılın Son Kar Yağışı Geliyor

Geri Sayım Başladı: İstanbul'a Yılın Son Kar Yağışı Geliyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.03.2025 - 13:35

Geçtiğimiz ay tüm yurt genelinde etkili olan kar yağışı, geri geliyor. Uzmanlar,  İstanbul ve çevre şehirlere yılın son kar yağışı için tarih verdi.

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Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilmişti. Yılın son kar yağışı için meteoroloji kaynaklarından peş peşe uyarılar geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilmişti. Yılın son kar yağışı için meteoroloji kaynaklarından peş peşe uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinden 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Raporda Türkiye'nin tamamı için 'güneşli hava' görüleceği yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinden 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Raporda Türkiye'nin tamamı için 'güneşli hava' görüleceği yer aldı.

Ancak Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi gelecek hafta İstanbul ve çevre şehirler için yeni bir kar yağışı uyarısında bulundu.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi, güncellediği hava modellerinde Türkiye'nin son kez kutuplardan gelecek bir soğuk ve yağışlı hava dalgası ile karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi, güncellediği hava modellerinde Türkiye'nin son kez kutuplardan gelecek bir soğuk ve yağışlı hava dalgası ile karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Bu hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bu hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Gelecek hafta itibarıyla Marmara ve Karadeniz'in sahil kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, yılın son kar yağışı için tarih verdi. Simülasyonlarda hava durumunda yaşanacak 180 derecelik dönüşüm ve yeni kar yağışları için 15 Mart ve sonrasına dikkat çekildi.

Uzmanlar, yılın son kar yağışı için tarih verdi. Simülasyonlarda hava durumunda yaşanacak 180 derecelik dönüşüm ve yeni kar yağışları için 15 Mart ve sonrasına dikkat çekildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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