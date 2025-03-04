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İstanbul'da Kaybolan Mimar Ece Güler Belgrad Ormanı'nda Aranıyor: Çanta, Mont ve Cep Telefonu Bulundu!

İstanbul'da Kaybolan Mimar Ece Güler Belgrad Ormanı'nda Aranıyor: Çanta, Mont ve Cep Telefonu Bulundu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.03.2025 - 15:23

İstanbul’da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel için, Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Aramalar sırasında ormanda Ece Gürel'e ait olduğu düşünülen çanta, mont ve cep telefonu bulundu.

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Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı.

Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi dün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı.

Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi.

Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi.

Ekipler hassas burunlu köpeklerle arama çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren İBB’ye bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi de katıldı. 

Gölete gelen ekip yüzeyde arama yaptıktan sonra dalış yaparak dip taraması da yaptı. Bölgede bulunan Gürel’in eşi Sezer Gürel de çalışmaları izledi.

Aramalar sırasında ormanda Ece Gürel'ea ait oduğu düşünülen çanta, mont ve cep telefonu bulundu.

Aramalar sırasında ormanda Ece Gürel'ea ait oduğu düşünülen çanta, mont ve cep telefonu bulundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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