İstanbul'da Kaybolan Mimar Ece Güler Belgrad Ormanı'nda Aranıyor: Çanta, Mont ve Cep Telefonu Bulundu!
İstanbul'da Kaybolan Mimar Ece Güler Belgrad Ormanı'nda Aranıyor: Çanta, Mont ve Cep Telefonu Bulundu!
İstanbul’da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel için, Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Aramalar sırasında ormanda Ece Gürel'e ait olduğu düşünülen çanta, mont ve cep telefonu bulundu.
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Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı.
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Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi.
Aramalar sırasında ormanda Ece Gürel'ea ait oduğu düşünülen çanta, mont ve cep telefonu bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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