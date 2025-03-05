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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Diploma Tartışmasına Son Noktayı Koydu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Diploma Tartışmasına Son Noktayı Koydu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.03.2025 - 00:22

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, diploma tartışmasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pehlivan, ”Görünüşe göre diploma konusundaki -aslında olmaması gereken- hukuki tartışma, “tanınma” kavramı etrafında şekillenecektir” dedi.

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İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyede ifade verdi.

İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyede ifade verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBBEkrem İmamoğlu'un usulsüz diploma iddiasına yönelik soruşturması sürüyor.

İBB Başkanı, soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi. İmamoğlu, bir saatlik ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

İBB Başkanı, soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi. İmamoğlu, bir saatlik ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

İmamoğlu ifadesinde 'Suçlama hukuki temelden yoksun. Neyle suçlandığım belli değil. Bugünün kanunlarının 35 yıl önceye işletilmeye çalışıldığı bir rapor hazırlandı. Bu rapora göre hakkımda suçlama yöneltilmiştir. Bugün burada ifade vermesi gerekenler o raporu hazırlayanlardır' dedi.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pevlivan İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pehlivan açıklamasında şunları ifade etti:

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pevlivan İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pehlivan açıklamasında şunları ifade etti:

*Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen “diploma” soruşturmasının dayanağı, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan bir araştırma raporudur. Raporda her ne kadar Sayın İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında geçerli olan kriterleri karşıladığı tespit edilmişse de yatay geçişin yapıldığı Girne Amerikan Üniversitesi’nin YÖK tarafından 1993 yılında tanındığını, dolayısıyla 1990 yılında gerçekleşen yatay geçiş işleminin usulsüz olduğunu ileri sürmüştür.

Görünüşe göre diploma konusundaki -aslında olmaması gereken- hukuki tartışma, “tanınma” kavramı etrafında şekillenecektir.

Bizim bu tartışmada kamuoyu ile paylaştığımız savlarımız ve ispatlarımız vardır. Ancak meselenin bağımsız ve tarafsız bilimsel öğretiler açısından ne olduğunun da ortaya konulması amacıyla idare hukuku alanında önde gelen birçok akademisyenden bilimsel görüş talebinde bulunduk.

Sevgili Prof. Dr. Metin Günday, Doç. Dr. Çiğdem Sever ve Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy hocalarımızın hazırladığı bilimsel görüşü sizlerle paylaşıyorum. Sayın İmamoğlu'nun avukatları olarak geliştirdiğimiz savunma ile duayen hocalarımızın görüşlerinin paralel olması mutluluk verici. Bilimsel görüşte dikkatimi çeken önemli hususlar şu şekildedir:

1990 yılında gerçekleştirilen yatay geçiş işlemlerinde 21/10/1982 tarihli Yönetmelik hükümlerinin uygulanması gerektiği, 1990 yılında Yükseköğretim Kurulunun yatay geçiş işlemleri bakımından tanıma ya da tanımama yönünde bir karar alma yetkisi bulunmadığı, Yatay geçiş işlemlerinin tesis edildiği tarihte Yükseköğretim Kurulunun Girne Amerikan Üniversitesinin tanınmadığına ilişkin bir saptama veya genel ya da özel bir kararının bulunmadığı,

*Yatay geçiş işlemlerinin tekemmül etmesinden sonra Yükseköğretim Kurulu tarafından tanımama yönünde alınan kararların geçmişe etkisinin olamayacağı,

*Hukuka uygun olarak tesis edilen yatay geçiş işlemi sonrasında öğrenci statüsü kazanan ilgililerin kayıt oldukları programın yükümlülüklerini yerine getirerek hak kazandıkları diplomaların kazanılmış hak oluşturduğu ve idare tarafından diplomaların geçersiz sayılması sonucunu doğuracak herhangi bir işlem tesis edilmesinin hukuka açıkça aykırı olacağı.

Avukat Pehlivan söz konusu raporun linkini de paylaştı. İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Jonathan

Diploma tezgahı tutmayınca “İmamoğlu uzaylı” yükleniyor…

herohe7189

hudapar aparda bekliyor,anayasa 4 madde degistigi anda zombie misali dalacak. eko son migfer.yoksa vaka-i hayriye lazim.