İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Diploma Tartışmasına Son Noktayı Koydu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Diploma Tartışmasına Son Noktayı Koydu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, diploma tartışmasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pehlivan, ”Görünüşe göre diploma konusundaki -aslında olmaması gereken- hukuki tartışma, “tanınma” kavramı etrafında şekillenecektir” dedi.
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İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyede ifade verdi.
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İBB Başkanı, soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi. İmamoğlu, bir saatlik ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.
İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pevlivan İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pehlivan açıklamasında şunları ifade etti:
Avukat Pehlivan söz konusu raporun linkini de paylaştı. İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Diploma tezgahı tutmayınca “İmamoğlu uzaylı” yükleniyor…
hudapar aparda bekliyor,anayasa 4 madde degistigi anda zombie misali dalacak. eko son migfer.yoksa vaka-i hayriye lazim.