ABD Dışişleri Bakanı'ndan Görülmedik Hareket: Canlı Yayına Alnında 'Haç' İşaretiyle Çıktı

'Bu herkese açıklandı ve Başkan'ın burada yapmaya çalıştığı tek şeyin barışa giden bir yol olup olmadığını anlamak olduğu çok net bir şekilde ifade edildi'' diyen Rubio sözlerine şöyle devam etti:

''Ruslar ve Ukraynalılar olmak üzere her iki tarafla da temas kurmalıyız. Ukraynalılardan bunu sabote etmemelerini istedik. Başkan yardımcısı bu tür meseleleri çözmek için diplomasiye ihtiyaç olduğunu söylediğinde, Başkan Zelenskiy maalesef Başkan Yardımcısı'na meydan okuma ve diplomasinin mümkün olup olmadığını sorgulamaya başlama kararı aldı. Bunun sona erdirmek için bir yol bulmamız gereken bir çatışma olduğuna gerçekten inanıyorum. Bunun için her iki tarafın da taviz vermesi gerekecek ama her iki tarafı da masaya oturtmalıyız. Ukraynalılar orada olmalı - tabii ki burası onların ülkesi - ve Ruslar da o masada olmalı. Ve bunu sadece Başkan Trump mümkün kılabilir.'