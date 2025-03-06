ABD Dışişleri Bakanı'ndan Görülmedik Hareket: Canlı Yayına Alnında 'Haç' İşaretiyle Çıktı
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Görülmedik Hareket: Canlı Yayına Alnında 'Haç' İşaretiyle Çıktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News’te katıldığı canlı yayında alnında kül ile çizilmiş bir haç taşıyarak Kül Çarşambası geleneğini kutladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fox News kanalına konuşan Rubio, "Açıkçası, bu nükleer güçler arasında bir vekalet savaşı. Bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Ancak hiç kimsenin bunu sona erdirmek için herhangi bir fikri ya da planı yok" dedi.
Rubio canlı yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı. Rubio'nun programa taşıdığı külden haçın sebebi ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın