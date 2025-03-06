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ABD Dışişleri Bakanı'ndan Görülmedik Hareket: Canlı Yayına Alnında 'Haç' İşaretiyle Çıktı

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Görülmedik Hareket: Canlı Yayına Alnında 'Haç' İşaretiyle Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.03.2025 - 22:58

ABD Dışişleri Bakanı'ndan görülmedik bir hareket geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, canlı yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı. Dikkatleri üzerine toplayan Bakan Marco Rubio, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında açıklamalarda bulundu.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News’te katıldığı canlı yayında alnında kül ile çizilmiş bir haç taşıyarak Kül Çarşambası geleneğini kutladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News’te katıldığı canlı yayında alnında kül ile çizilmiş bir haç taşıyarak Kül Çarşambası geleneğini kutladı.

Fox News kanalına konuşan Rubio, "Açıkçası, bu nükleer güçler arasında bir vekalet savaşı. Bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Ancak hiç kimsenin bunu sona erdirmek için herhangi bir fikri ya da planı yok" dedi.

Fox News kanalına konuşan Rubio, "Açıkçası, bu nükleer güçler arasında bir vekalet savaşı. Bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Ancak hiç kimsenin bunu sona erdirmek için herhangi bir fikri ya da planı yok" dedi.

'Bu herkese açıklandı ve Başkan'ın burada yapmaya çalıştığı tek şeyin barışa giden bir yol olup olmadığını anlamak olduğu çok net bir şekilde ifade edildi'' diyen Rubio sözlerine şöyle devam etti: 

''Ruslar ve Ukraynalılar olmak üzere her iki tarafla da temas kurmalıyız. Ukraynalılardan bunu sabote etmemelerini istedik. Başkan yardımcısı bu tür meseleleri çözmek için diplomasiye ihtiyaç olduğunu söylediğinde, Başkan Zelenskiy maalesef Başkan Yardımcısı'na meydan okuma ve diplomasinin mümkün olup olmadığını sorgulamaya başlama kararı aldı. Bunun sona erdirmek için bir yol bulmamız gereken bir çatışma olduğuna gerçekten inanıyorum. Bunun için her iki tarafın da taviz vermesi gerekecek ama her iki tarafı da masaya oturtmalıyız. Ukraynalılar orada olmalı - tabii ki burası onların ülkesi - ve Ruslar da o masada olmalı. Ve bunu sadece Başkan Trump mümkün kılabilir.'

Rubio canlı yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı. Rubio'nun programa taşıdığı külden haçın sebebi ortaya çıktı.

Rubio canlı yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı. Rubio'nun programa taşıdığı külden haçın sebebi ortaya çıktı.

Bir Katolik Hristiyan olan Rubio, Kül Çarşambası sebebiyle anlına külden bir haç çizdirdi. Kül Çarşambası, Batı Hristiyanlığında Paskalya'dan önceki altı haftalık perhiz dönemi olan Büyük Perhiz’in ilk günü olarak kabul ediliyor.

Kül Çarşambası, Katolikler, Anglikanlar, Lüteranlar ve bazı Protestan mezhepleri tarafından oruç ve dua günü olarak kutlanıyor. Hristiyan inancına göre bu günde inananlar, pişmanlık ve tevazu göstergesi olarak alınlarına kül sürüyor.

Bu gelenek, İncil’de külün tövbe ve alçakgönüllülüğün sembolü olarak kullanılmasına dayanıyor. Bu gün aynı zamanda et yememe ve bazı yiyeceklerden kaçınma gibi dini yükümlülüklerin başlangıcı olarak görülüyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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