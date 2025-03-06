‘Kabus Doktor’ Davasında Karar Çıktı: Cezası Belli Oldu
‘Kabus Doktor’ Davasında Karar Çıktı: Cezası Belli Oldu
İstanbul’da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu'nun yargılandığı davada sona gelindi. Mahkeme, Zoroğlu’nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
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Türkiye gündemini derinden sarsan skandal olayda yeni bir gelişme yaşandı.
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Bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere "cinsel istismar" tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen sanıkların yargılandığı davada karar duruşması görüldü.
Mahkeme, diğer dört sanık hakkında ise beraat kararı verdi. Sanık Özgül Zoroğlu “Eşim akademik bilgisine uygun ve asla eziyet çektirmeyecek şekilde tedavi yaptı. Evdeki çocuklarım babasını bekliyor” dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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