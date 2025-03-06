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‘Kabus Doktor’ Davasında Karar Çıktı: Cezası Belli Oldu

‘Kabus Doktor’ Davasında Karar Çıktı: Cezası Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.03.2025 - 20:44

İstanbul’da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu'nun yargılandığı davada sona gelindi. Mahkeme, Zoroğlu’nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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Türkiye gündemini derinden sarsan skandal olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye gündemini derinden sarsan skandal olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere "cinsel istismar" tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen sanıkların yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

Bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere "cinsel istismar" tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen sanıkların yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu ve eşi tutuksuz sanık Özgül Zoroğlu ile diğer tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyeti, Süleyman Salih Zoroğlu’nu “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 14 yıl 22 gün hapis ve 18 bin 740 TL adli para cezasına çarptırdı. Ayrıca üç çocuğa yönelik 'çocuğa karşı eziyet' suçundan toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Zoroğlu, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçundan 1 yıl 8 ay, “şantaj” suçundan 10 ay 4 gün, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırılarak toplamda 25 yıl 8 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme, diğer dört sanık hakkında ise beraat kararı verdi. Sanık Özgül Zoroğlu “Eşim akademik bilgisine uygun ve asla eziyet çektirmeyecek şekilde tedavi yaptı. Evdeki çocuklarım babasını bekliyor” dedi.

Mahkeme, diğer dört sanık hakkında ise beraat kararı verdi. Sanık Özgül Zoroğlu “Eşim akademik bilgisine uygun ve asla eziyet çektirmeyecek şekilde tedavi yaptı. Evdeki çocuklarım babasını bekliyor” dedi.

Sanıklardan Ahmet Aktaş ise “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 11 yıl 8 ay 18 gün, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” suçundan 1 yıl 8 ay, “çocuğa eziyet” suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 10 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Duruşmada son sözü sorulan Süleyman Salih Zoroğlu, “Çocuklardan birinin kurtarılması benim içimi aydınlatır. Seans kayıtları beni doğru çıkaracaktır. Ben uyuşturucu maddeyi insanlara verecek biri değilim. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Neler Oldu?

Neler Oldu?

Birgün yazarı Timur Soykan'ın gündeme getirdiği olayda; Eski İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporda; Salih Zoroğlu’nun veterinerlerden aldığı ve hayvanların ameliyatında kullanılan ketamin ilacını çocuklara verdiği belirtilmişti. İnsanlar için üretilen ilaçta yüzde 5 oranında ketamin bulunurken at, sığır, koyun, kedi, köpek gibi hayvanların ameliyatında kullanılan ilaçta yüzde 10 oranında ketamin bulunuyor.

Müfettişler raporlarında şu ifadelere yer vermişti: 'Salih Zoroğlu’nun kullandığı tanı, teşhis ve tedavi yöntemleri etik olmayan, tıp literatürüne ve hukuka aykırı unsurlar içermektedir. Hayvanlarda kullanılması için üretilen, insanlarda kullanılması yasak olan bir ilacın hangi güdü, motivasyon ve düşünceyle çocuk-ergen hastalarda kullanıldığı müfettişliğimizce anlaşılmamıştır… Salih Zoroğlu’nun hastanelerden ve veterinerlerden illegal yollarla temin etmeye çalıştığı ketamin etkin maddeli ilaçlar uyguladığı, bu şekilde dissosiyatif (Kişilik bölünmesi, çözülmesi) etki oluşturup çocuk-ergen hastaların zihnine anne, baba veya kardeşleri tarafından cinsel istismara uğradıkları şeklinde gerçek olmayan anılar yerleştirmeye yönelik çalışmalarda bulunduğu kuşkusu müfettişliğimizde uyanmıştır.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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