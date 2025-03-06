‘Kabus Doktor’ Davasında Karar Çıktı: Cezası Belli Oldu

Birgün yazarı Timur Soykan'ın gündeme getirdiği olayda; Eski İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporda; Salih Zoroğlu’nun veterinerlerden aldığı ve hayvanların ameliyatında kullanılan ketamin ilacını çocuklara verdiği belirtilmişti. İnsanlar için üretilen ilaçta yüzde 5 oranında ketamin bulunurken at, sığır, koyun, kedi, köpek gibi hayvanların ameliyatında kullanılan ilaçta yüzde 10 oranında ketamin bulunuyor.

Müfettişler raporlarında şu ifadelere yer vermişti: 'Salih Zoroğlu’nun kullandığı tanı, teşhis ve tedavi yöntemleri etik olmayan, tıp literatürüne ve hukuka aykırı unsurlar içermektedir. Hayvanlarda kullanılması için üretilen, insanlarda kullanılması yasak olan bir ilacın hangi güdü, motivasyon ve düşünceyle çocuk-ergen hastalarda kullanıldığı müfettişliğimizce anlaşılmamıştır… Salih Zoroğlu’nun hastanelerden ve veterinerlerden illegal yollarla temin etmeye çalıştığı ketamin etkin maddeli ilaçlar uyguladığı, bu şekilde dissosiyatif (Kişilik bölünmesi, çözülmesi) etki oluşturup çocuk-ergen hastaların zihnine anne, baba veya kardeşleri tarafından cinsel istismara uğradıkları şeklinde gerçek olmayan anılar yerleştirmeye yönelik çalışmalarda bulunduğu kuşkusu müfettişliğimizde uyanmıştır.'