Bakanlık İfşa Etti: Sucuğun İçinden Tavuk Kafası Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Güvenilir olmayan gıdalar listesi bir kez daha güncellendi. Bir firmanın ürettiği fıstıklı baklavadan ay çekirdeği, sucuktan ise tavuk kafası çıktı.