onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Bakanlık İfşa Etti: Sucuğun İçinden Tavuk Kafası Çıktı

Bakanlık İfşa Etti: Sucuğun İçinden Tavuk Kafası Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
06.03.2025 - 18:57

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Güvenilir olmayan gıdalar listesi bir kez daha güncellendi. Bir firmanın ürettiği fıstıklı baklavadan ay çekirdeği, sucuktan ise tavuk kafası çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gıda ürülerinde yapılanlar hileler mide bulandırdı. Halk sağlığını hiçe sayan firmalar ifşa edildi.

Gıda ürülerinde yapılanlar hileler mide bulandırdı. Halk sağlığını hiçe sayan firmalar ifşa edildi.

Ramazan ayında gıda denetimleri hızlandırıldı. Halk sağlığını tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin liste bir kez daha güncellendi.

Ramazan ayında gıda denetimleri hızlandırıldı. Halk sağlığını tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin liste bir kez daha güncellendi.

Listede neredeyse tüm gıda ürünleri yer aldı. Sucuk, zeytinyağı, peynir ve baklavada yapılan hileler listede yer aldı.Son güncelleme ile birlikte taklit ve tağşiş-1 listesindeki ürün sayısı bin 52'ye, taklit ve tağşiş-2 listesindeki ürün sayısı 80'e yükseldi. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde ise 199 ürün yer aldı.

6 Mart tarihli listede bir firmanın ürettiği fıstıklı baklavanın içinden ay çekirdeği çıktı.Sucuk markalarında da tek tırnaklı eti kullanımı tespitleri açıklandı.

6 Mart tarihli listede bir firmanın ürettiği fıstıklı baklavanın içinden ay çekirdeği çıktı.Sucuk markalarında da tek tırnaklı eti kullanımı tespitleri açıklandı.

Birçok sucuk markasında kanatlı eti, baş eti, taşlık, soya gibi olmaması gereken uygunsuzluklar tespit edildi.

Birçok sucuk markasında kanatlı eti, baş eti, taşlık, soya gibi olmaması gereken uygunsuzluklar tespit edildi.

Zeytinyağından tohum yağı, beyaz peynirden bitkisel yağ çıktı.

Zeytinyağından tohum yağı, beyaz peynirden bitkisel yağ çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yine birçok zeytinyağı markasında ise tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

Yine birçok zeytinyağı markasında ise tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

Bir kaşar peyniri markasında da bitkisel yağ tespit edilirken, "Yüzde 100 manda sütünden mozzarella" diye satılan üründe ise inek sütü bulundu.

Bir kaşar peyniri markasında da bitkisel yağ tespit edilirken, "Yüzde 100 manda sütünden mozzarella" diye satılan üründe ise inek sütü bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın