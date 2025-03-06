Bakanlık İfşa Etti: Sucuğun İçinden Tavuk Kafası Çıktı
Bakanlık İfşa Etti: Sucuğun İçinden Tavuk Kafası Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Güvenilir olmayan gıdalar listesi bir kez daha güncellendi. Bir firmanın ürettiği fıstıklı baklavadan ay çekirdeği, sucuktan ise tavuk kafası çıktı.
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Gıda ürülerinde yapılanlar hileler mide bulandırdı. Halk sağlığını hiçe sayan firmalar ifşa edildi.
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Ramazan ayında gıda denetimleri hızlandırıldı. Halk sağlığını tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin liste bir kez daha güncellendi.
6 Mart tarihli listede bir firmanın ürettiği fıstıklı baklavanın içinden ay çekirdeği çıktı.Sucuk markalarında da tek tırnaklı eti kullanımı tespitleri açıklandı.
Birçok sucuk markasında kanatlı eti, baş eti, taşlık, soya gibi olmaması gereken uygunsuzluklar tespit edildi.
Zeytinyağından tohum yağı, beyaz peynirden bitkisel yağ çıktı.
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Yine birçok zeytinyağı markasında ise tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.
Bir kaşar peyniri markasında da bitkisel yağ tespit edilirken, "Yüzde 100 manda sütünden mozzarella" diye satılan üründe ise inek sütü bulundu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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