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4 Gün Sonra Bulunup, Yaşam Mücadelesini Kaybetmişti: Ece Gürel'in Cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı!

4 Gün Sonra Bulunup, Yaşam Mücadelesini Kaybetmişti: Ece Gürel'in Cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.03.2025 - 13:35

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel,  acil olarak hastaneye kaldırıldığı hastaneden kötü haber geldi. Tedavisi sırasında bir kez kalbi duran ve yeniden hayata döndürülüp entübe edilen Ece Gürel, yaşam savaşını kaybetti. Gürel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı.

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Evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.

Evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.

Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde buldu.

Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde buldu.

Bir süre sonra uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, daha sonra ambulansa alındı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi daha sonrasında da hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki yaşam mücadelecisini kaybeden Ece Gürel hayatını kaybetti.

Gürel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken; ölüm nedeniyle ilgili savcılık raporunda ise şu ifadeler yer aldı: 

''Vefat eden kişi bulunduğunda hipotermi halinde vücut ısısının 25 derece olduğu, hastaneye getirdiklerinde kalp krizi geçirdiği müdahale sonucu tekrar hayata döndürüldüğü, entübe halde tedavisine devam edildiği, 06.03.2025 tarih saat 16:00 sıralarında iç organlarda kanamaların başladığı, 07.03.2025 saat 03:40 sıralarında vefat ettiği bilgisi verildi, ölü muayene işlemi tamamlandı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere ilişkin evraklarla birlikte kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlandı.''

Gürel'in babası uzun süre hastane önünde gözyaşı dökerek beklerken, yakınları ve polis ekipleri acılı aileyi teselli etti.

Gürel'in babası uzun süre hastane önünde gözyaşı dökerek beklerken, yakınları ve polis ekipleri acılı aileyi teselli etti.

Gürel'in cenazesi Adli Tıp'taki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Gürel'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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