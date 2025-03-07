4 Gün Sonra Bulunup, Yaşam Mücadelesini Kaybetmişti: Ece Gürel'in Cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı!

Bir süre sonra uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, daha sonra ambulansa alındı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi daha sonrasında da hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki yaşam mücadelecisini kaybeden Ece Gürel hayatını kaybetti.

Gürel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken; ölüm nedeniyle ilgili savcılık raporunda ise şu ifadeler yer aldı:

''Vefat eden kişi bulunduğunda hipotermi halinde vücut ısısının 25 derece olduğu, hastaneye getirdiklerinde kalp krizi geçirdiği müdahale sonucu tekrar hayata döndürüldüğü, entübe halde tedavisine devam edildiği, 06.03.2025 tarih saat 16:00 sıralarında iç organlarda kanamaların başladığı, 07.03.2025 saat 03:40 sıralarında vefat ettiği bilgisi verildi, ölü muayene işlemi tamamlandı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere ilişkin evraklarla birlikte kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlandı.''