4 Gün Sonra Bulunup, Yaşam Mücadelesini Kaybetmişti: Ece Gürel'in Cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı!
4 Gün Sonra Bulunup, Yaşam Mücadelesini Kaybetmişti: Ece Gürel'in Cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı!
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel, acil olarak hastaneye kaldırıldığı hastaneden kötü haber geldi. Tedavisi sırasında bir kez kalbi duran ve yeniden hayata döndürülüp entübe edilen Ece Gürel, yaşam savaşını kaybetti. Gürel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı.
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Evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.
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Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde buldu.
Gürel'in babası uzun süre hastane önünde gözyaşı dökerek beklerken, yakınları ve polis ekipleri acılı aileyi teselli etti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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