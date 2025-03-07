Ece Gürel Son Yolculuğuna Uğurlandı: Ölümündeki Sır Perdesi Aralanıyor
Ece Gürel Son Yolculuğuna Uğurlandı: Ölümündeki Sır Perdesi Aralanıyor
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra bilinci kapalı halde bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümündeki gizem ile ilgili iddialar gündeme geldi. Dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Ece Gürel'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
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Sputnik’ten Başak Koçak'ın haberine göre, Ece Gürel’in, halüsinojenik etkisiyle bilinen ve birçok ülkede yasak olan ayahuasca çayıyla bir ritüel gerçekleştirdiği iddia edildi.
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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hipotermi geçirdiği tespit edilmişti. Gürel'in tedavisi sırasında bir kez kalbi durdu.
Ece Gürel’in ölümü, ayahuasca ritüeli iddialarıyla birlikte hâlâ gizemini korurken, Gürel’in ölümü sonrası özel hayatına dair çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.
Ayahuasca, Banisteriopsis caapi bitkisinden hazırlanan ve Amazon yerlileri tarafından binlerce yıldır ritüellerde kullanılan bir çay.
Ece'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Gürel'in cenazesi Adli Tıp'tan alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Ece Gürel'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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