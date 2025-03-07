Ece Gürel Son Yolculuğuna Uğurlandı: Ölümündeki Sır Perdesi Aralanıyor

Ailesi, Ece’nin spiritüel konulara ilgisini doğrularken, bir arkadaşına gönderdiği “Ruhumu geride bıraktım” mesajı dikkat çekti.

Gürel’in sosyal medyada para karşılığı tarot falı baktığı, kurşun döktürdüğü ve hacamat hizmeti sunduğu bir hesap işlettiği de öğrenildi. Ayrıca, kendini “Cadılık Eğitmeni” olarak tanıtan bir kişinin öğrencisi olduğu iddia edildi.

Sputnik’in haberine göre, Gürel’in ayahuasca çayıyla bir ritüel yaptığı ve “ölüme yakın deneyim” (NDE) yaşamayı amaçladığı öne sürüldü. Bu çay, Güney Amerika’da şamanlar tarafından kullanılan, halüsinojenik etkisiyle tanınan bir içecek. İçeriğindeki dimetiltriptamin (DMT) nedeniyle birçok ülkede yasaklanmış durumda.