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Ece Gürel Son Yolculuğuna Uğurlandı: Ölümündeki Sır Perdesi Aralanıyor

Ece Gürel Son Yolculuğuna Uğurlandı: Ölümündeki Sır Perdesi Aralanıyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.03.2025 - 17:55

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra bilinci kapalı halde bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümündeki gizem ile ilgili iddialar gündeme geldi. Dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Ece Gürel'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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Sputnik’ten Başak Koçak'ın haberine göre, Ece Gürel’in, halüsinojenik etkisiyle bilinen ve birçok ülkede yasak olan ayahuasca çayıyla bir ritüel gerçekleştirdiği iddia edildi.

Sputnik’ten Başak Koçak'ın haberine göre, Ece Gürel’in, halüsinojenik etkisiyle bilinen ve birçok ülkede yasak olan ayahuasca çayıyla bir ritüel gerçekleştirdiği iddia edildi.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hipotermi geçirdiği tespit edilmişti. Gürel'in tedavisi sırasında bir kez kalbi durdu.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hipotermi geçirdiği tespit edilmişti. Gürel'in tedavisi sırasında bir kez kalbi durdu.

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ece Gürel'in kesin ölüm nedenini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı. Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili açıklamasında 'Allah rahmet eylesin. Gece 3'te Mimar Ece Hanımı kaybettik. Aşırı bir hipotermisi vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık. Acı bir olay. Ailesine sabırlar diliyorum' dedi.

Ece Gürel’in ölümü, ayahuasca ritüeli iddialarıyla birlikte hâlâ gizemini korurken, Gürel’in ölümü sonrası özel hayatına dair çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Ece Gürel’in ölümü, ayahuasca ritüeli iddialarıyla birlikte hâlâ gizemini korurken, Gürel’in ölümü sonrası özel hayatına dair çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Ailesi, Ece’nin spiritüel konulara ilgisini doğrularken, bir arkadaşına gönderdiği “Ruhumu geride bıraktım” mesajı dikkat çekti. 

Gürel’in sosyal medyada para karşılığı tarot falı baktığı, kurşun döktürdüğü ve hacamat hizmeti sunduğu bir hesap işlettiği de öğrenildi. Ayrıca, kendini “Cadılık Eğitmeni” olarak tanıtan bir kişinin öğrencisi olduğu iddia edildi.

Sputnik’in haberine göre, Gürel’in ayahuasca çayıyla bir ritüel yaptığı ve “ölüme yakın deneyim” (NDE) yaşamayı amaçladığı öne sürüldü. Bu çay, Güney Amerika’da şamanlar tarafından kullanılan, halüsinojenik etkisiyle tanınan bir içecek. İçeriğindeki dimetiltriptamin (DMT) nedeniyle birçok ülkede yasaklanmış durumda.

Ayahuasca, Banisteriopsis caapi bitkisinden hazırlanan ve Amazon yerlileri tarafından binlerce yıldır ritüellerde kullanılan bir çay.

Ayahuasca, Banisteriopsis caapi bitkisinden hazırlanan ve Amazon yerlileri tarafından binlerce yıldır ritüellerde kullanılan bir çay.

Şamanlar tarafından “ruhsal dünyaya geçiş kapısı” olarak görülen bu içecek, büyü, kehanet ve şifa gibi amaçlarla tüketiliyor. Ancak kontrolsüz kullanımı, ciddi fiziksel ve psikolojik riskler taşıyor. Mide bulantısı, kusma, kalp hızında artış gibi yan etkilerin yanı sıra, psikolojik olarak hazırlıksız kişilerde anksiyete, paranoya ve hatta psikoz gibi sorunlara yol açabiliyor.

Ayahuasca’nın yasaklanmasının temel nedeni, içerdiği DMT’nin güçlü halüsinojenik etkileri. Algıyı ve zaman hissini çarpıtan bu madde, bilinçte derin değişimlere neden oluyor. Psikolojik hazırlık olmadan tüketildiğinde travmatik sonuçlar doğurabilen ayahuasca, çoğu ülkede uyuşturucu madde kapsamında değerlendiriliyor.

Dimetiltriptamin (DMT), pineal bezde doğal olarak salgılanan bir bileşik. Uyku sırasında rüyaların oluşumunda rol oynayan DMT, aynı zamanda doğum ve ölüm anlarında salgılanıyor. Ölüm sırasında “ışığı görme” deneyimi, bu maddenin etkisiyle ilişkilendiriliyor. Halk arasında “üçüncü göz” olarak bilinen bölge de pineal bezle bağlantılı.

Ece'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Gürel'in cenazesi Adli Tıp'tan alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Ece Gürel'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ece'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Gürel'in cenazesi Adli Tıp'tan alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Ece Gürel'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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