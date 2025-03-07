onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
AKP Durmuyor: Çayırhan Termik Santrali Özelleştirildi

AKP Durmuyor: Çayırhan Termik Santrali Özelleştirildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.03.2025 - 16:53 Son Güncelleme: 07.03.2025 - 17:07

Madencilerin eylemleri ve kamuoyu baskısına rağmen Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası ihalesi yapıldı. Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi, 20 milyar TL ile en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, '164 milyar lira değerindeki varlıkların ihalesini, Akçadağ Grup 20 milyar lira teklifle kazandı. Aradaki fark 8 kat! Kamu zararı 144 milyar lira! Acilen bu ihaleyi iptal edin!' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İhale nedeniyle hak kaybı yaşayacak işçiler aylardır özelleştirmeye karşı eylem yapmaya devam ediyor.

İhale nedeniyle hak kaybı yaşayacak işçiler aylardır özelleştirmeye karşı eylem yapmaya devam ediyor.

Tüm tepkilere ve eylemlere rağmen Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası ihalesi, sonuçlandı.

Tüm tepkilere ve eylemlere rağmen Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası ihalesi, sonuçlandı.

İhaleyi Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi kazandı. Şirket, 20 milyar lira bedelle 2059 yılına kadar maden sahasının işletmesine hak kazandı.Çayırhan'daki madenciler, 100'üncü gününde, Çayırhan Termik Santrali'ne ait arsa, bina ve maden sahalarının düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala kendilerini madene kapatma kararı almıştı.

Çayırhan özelleştirmesi için alınan ve genelde mal değerinin yüzde 10'u düzeyinde belirlenen geçici teminat bedeli 250 milyon TL oldu.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yavuzyılmaz, ihaleyle ilgili yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

'Adrese teslim ‘Çayırhan termik santrali ve maden sahalarının’ özelleştirme ihalesi tamamlandı. Kazanan yine AK Parti bürokrasisi oldu. 164 milyar lira değerindeki varlıkların ihalesini, Akçadağ Grup 20 milyar lira teklifle kazandı. Aradaki fark 8 kat! Kamu zararı 144 milyar lira! Acilen bu ihaleyi iptal edin!'

İşte o paylaşım:

"164 Milyar liralık santral 20 milyar TL'ye satıldı"

"164 Milyar liralık santral 20 milyar TL'ye satıldı"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de 'Varlıklarının toplam değeri 164 milyar TL olan Çayırhan termik santrali 20 milyar TL'ye yandaş bir firmaya satıldı. Yandaşa rant sağlama ve daha fazla kar elde etme hırsı ülkemizin varlıklarının yok pahasına satılmasına neden oluyor. alırken kar eden firmanın, işletirken de kar etmek için yeterli ve gerekli önelemleri almaması durumunda iş cinayetleriyle karşı karşıya kalacağız. Madende çalışan işçilerin durumu ne olacak belli değil. Ermenek'te, Soma'da yaşananlar hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Bu ihale derhal iptal edilmeli ve Çayırhan termik santrali mevcut haliyle çalışmalarına devam etmelidir' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın