AKP Durmuyor: Çayırhan Termik Santrali Özelleştirildi

Madencilerin eylemleri ve kamuoyu baskısına rağmen Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası ihalesi yapıldı. Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi, 20 milyar TL ile en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, '164 milyar lira değerindeki varlıkların ihalesini, Akçadağ Grup 20 milyar lira teklifle kazandı. Aradaki fark 8 kat! Kamu zararı 144 milyar lira! Acilen bu ihaleyi iptal edin!' dedi.