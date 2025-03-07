AKP Durmuyor: Çayırhan Termik Santrali Özelleştirildi
AKP Durmuyor: Çayırhan Termik Santrali Özelleştirildi
Madencilerin eylemleri ve kamuoyu baskısına rağmen Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası ihalesi yapıldı. Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi, 20 milyar TL ile en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı.
CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, '164 milyar lira değerindeki varlıkların ihalesini, Akçadağ Grup 20 milyar lira teklifle kazandı. Aradaki fark 8 kat! Kamu zararı 144 milyar lira! Acilen bu ihaleyi iptal edin!' dedi.
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İhale nedeniyle hak kaybı yaşayacak işçiler aylardır özelleştirmeye karşı eylem yapmaya devam ediyor.
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Tüm tepkilere ve eylemlere rağmen Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası ihalesi, sonuçlandı.
CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım:
"164 Milyar liralık santral 20 milyar TL'ye satıldı"
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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