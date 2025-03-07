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Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' Soruşturması Açıldı: CHP'li İsimden Açıklama Geldi

Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' Soruşturması Açıldı: CHP'li İsimden Açıklama Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.03.2025 - 12:20

Ticaret Bakanlığı, Vedat Milor için harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Lokantası’nda yemek yiyerek deneyimlerini paylaşan ünlü yemek gurmesi Vedat Milor hakkında, 'örtülü reklam' iddiasıyla soruşturma başlattı. 

Canlı yayından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vedat Milor hakkında soruşturma açılmasına isyan etti. 

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Yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor, YouTube programında CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Lokantası’ndaki yemek deneyimlerini paylaştı. İşte her şey bu videodan sonra başladı.

Yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor, YouTube programında CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Lokantası’ndaki yemek deneyimlerini paylaştı. İşte her şey bu videodan sonra başladı.

Bu paylaşım, bazı çevreler tarafından örtülü reklam olarak değerlendirildi. Ticaret Bakanlığı, Vedat Milor hakkında soruşturma başlatarak yazılı savunmasını talep etti.

Bu paylaşım, bazı çevreler tarafından örtülü reklam olarak değerlendirildi. Ticaret Bakanlığı, Vedat Milor hakkında soruşturma başlatarak yazılı savunmasını talep etti.

Eğer video 'ticari reklam' olarak nitelendirilirse, Milor'a idari yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.

Soruşturma haberinin duyulması sonrası NOW TV'de İlker Karagöz'ün konuğu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Milor'a açılan soruşturmaya isyan etti.

Soruşturma haberinin duyulması sonrası NOW TV'de İlker Karagöz'ün konuğu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Milor'a açılan soruşturmaya isyan etti.

Canlı yayında konuşan Özel, 'Allah ıslah etsin. Kent Lokantalarının önünde kuyruk var. Yetişemiyoruz... Kent Lokantasından gerçekten yararlanması gerekenler yararlansın. Kent Lokantası'nın reklama ihtiyacı yok, kuyruk var önünde zaten' dedi.

Bakanlık konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlık konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan gönderilen yazıda, 'Söz konusu tanıtımların başka mecra kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığı, yayımlandı ise hangi mecra kuruluşlarında ve hangi tarihlerde yayımlandığının bilinmesine, yazılı basında yayımlanmış olanların asıllarına, sözlü ve görsel basında yayımlananlara ait ses ve görüntü kayıtlarına, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi’nin adı ile varsa kuruluşunuzun vergi kimlik numarasına, varsa kayıtlı elektronik posta(KEP) adresine, Şahsınıza ait resmi tebligat adres bilgisi ile varsa kuruluşunuzun açık unvanı, kayıtlı olunan meslek odası faaliyet belgesi ile şirket ana sözleşmesinin birer örneğine, gelir durumunuzu gösterir belge (son tarihli yıllık vergi beyanı ile eki gelir tablosu, bilanço vb.) örneğine ihtiyaç duyulmaktadır' denildi.

Vedat Milor sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı

Vedat Milor sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı

Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağım' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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