Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' Soruşturması Açıldı: CHP'li İsimden Açıklama Geldi

Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağım' dedi.