Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' Soruşturması Açıldı: CHP'li İsimden Açıklama Geldi
Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' Soruşturması Açıldı: CHP'li İsimden Açıklama Geldi
Ticaret Bakanlığı, Vedat Milor için harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Lokantası’nda yemek yiyerek deneyimlerini paylaşan ünlü yemek gurmesi Vedat Milor hakkında, 'örtülü reklam' iddiasıyla soruşturma başlattı.
Canlı yayından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vedat Milor hakkında soruşturma açılmasına isyan etti.
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Yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor, YouTube programında CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Lokantası’ndaki yemek deneyimlerini paylaştı. İşte her şey bu videodan sonra başladı.
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Bu paylaşım, bazı çevreler tarafından örtülü reklam olarak değerlendirildi. Ticaret Bakanlığı, Vedat Milor hakkında soruşturma başlatarak yazılı savunmasını talep etti.
Soruşturma haberinin duyulması sonrası NOW TV'de İlker Karagöz'ün konuğu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Milor'a açılan soruşturmaya isyan etti.
Bakanlık konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
Vedat Milor sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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