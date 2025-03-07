Ticaret Bakanlığı, Kent Lokantası Videosu Sebebiyle Vedat Milor’dan Yazılı Savunma İstedi
Ticaret Bakanlığı, Kent Lokantası Videosu Sebebiyle Vedat Milor’dan Yazılı Savunma İstedi
Oda TV’de yer alan habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası'na giderek YouTube hesabı için video çeken gurme Vedat Milor'dan Ticaret Bakanlığı tarafından 'örtülü reklam' yaptığı gerekçesiyle 'yazılı savunma' istedi.
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Oda TV’den Oğuz Ok’un haberine göre; Ticaret Bakanlığı, Vedat Milor’dan yazılı savunma istedi.
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Ekrem İmamoğlu'ndan soruşturma hakkında açıklama geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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