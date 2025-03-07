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Ticaret Bakanlığı, Kent Lokantası Videosu Sebebiyle Vedat Milor’dan Yazılı Savunma İstedi

Ticaret Bakanlığı, Kent Lokantası Videosu Sebebiyle Vedat Milor’dan Yazılı Savunma İstedi

Kent Lokantaları Vedat Milor
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.03.2025 - 09:32 Son Güncelleme: 07.03.2025 - 10:18

Oda TV’de yer alan habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası'na giderek YouTube hesabı için video çeken gurme Vedat Milor'dan Ticaret Bakanlığı tarafından 'örtülü reklam' yaptığı gerekçesiyle 'yazılı savunma' istedi.

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Oda TV’den Oğuz Ok’un haberine göre; Ticaret Bakanlığı, Vedat Milor’dan yazılı savunma istedi.

Oda TV’den Oğuz Ok’un haberine göre; Ticaret Bakanlığı, Vedat Milor’dan yazılı savunma istedi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Kent Lokantası'nda yemek yiyen, o anları YouTube hesabından '40 Liraya Dört Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?' başlıklı bir videoyla paylaşan Vedat Milor'a 'Örtülü reklam' yaptığı gerekçesiyle Milor'dan 'yazılı görüş' istedi.

Bakanlık'tan gönderilen yazıda, 'Söz konusu tanıtımların başka mecra kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığı, yayımlandı ise hangi mecra kuruluşlarında ve hangi tarihlerde yayımlandığının bilinmesine, yazılı basında yayımlanmış olanların asıllarına, sözlü ve görsel basında yayımlananlara ait ses ve görüntü kayıtlarına, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi’nin adı ile varsa kuruluşunuzun vergi kimlik numarasına, varsa kayıtlı elektronik posta(KEP) adresine, Şahsınıza ait resmi tebligat adres bilgisi ile varsa kuruluşunuzun açık unvanı, kayıtlı olunan meslek odası faaliyet belgesi ile şirket ana sözleşmesinin birer örneğine, gelir durumunuzu gösterir belge (son tarihli yıllık vergi beyanı ile eki gelir tablosu, bilanço vb.) örneğine ihtiyaç duyulmaktadır' denildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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