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Sahte Rapor Şebekesi Gizli Kamerayla İfşa Edildi

Sahte Rapor Şebekesi Gizli Kamerayla İfşa Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.03.2025 - 15:48

Sahte rapor operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'daki bir hastanede sahte rapor düzenleyen çete çökertildi. Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, şüphelilerin her rapor için 50-100 bin lira arasında para istediği öğrenildi.

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Sahte rapor hazırlayan çeteye, büyük darbe geldi. İstanbul'da sahte rapor operasyonu düzenlendi.

Sahte rapor hazırlayan çeteye, büyük darbe geldi. İstanbul'da sahte rapor operasyonu düzenlendi.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

Kadıköy İlçesi'ndeki Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde güvenlik görevlileri tarafından para karşılığı sahte sağlık raporu hazırlandığına dair şüpheler üzerine inceleme başlattı. Mali Polisler, hastaneye gizli kamera yerleştirdi.

Bazı güvenlik görevlilerin denetimli serbestlik ve silah ruhsatı gibi konularda istenen sağlık raporları kapsamında idrar örneği verdiği tespit edildi.

Yerleştirilen kameraların kayıtlarını inceleyen Mali Polis, söz konusu hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığını ve diğer şüphelilerin sahte raporun düzenlenmesi için yardım ettiklerini tespit etti.

Yerleştirilen kameraların kayıtlarını inceleyen Mali Polis, söz konusu hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığını ve diğer şüphelilerin sahte raporun düzenlenmesi için yardım ettiklerini tespit etti.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, Sahte rapor çarkını mercek altına alan Mali Polis, şüphelilerin rapor başına 50 ile 100 bin lira arasında paralar aldıklarını belirledi. Kimlik ve adreslerini tek tek tespit edilen 4'ü güvenlik görevlisi, 2'si daha önce yine usulsüz rapor nedeniyle görevinden ihraç edilmiş veri giriş uzmanı ile rapor için numune veren 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; sahte rapor suçlarından elde edildiği değerlendirilen bir milyon lira ile döviz ve altın ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin 5'i tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 18 şüpheli ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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