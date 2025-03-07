Sahte Rapor Şebekesi Gizli Kamerayla İfşa Edildi

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, Sahte rapor çarkını mercek altına alan Mali Polis, şüphelilerin rapor başına 50 ile 100 bin lira arasında paralar aldıklarını belirledi. Kimlik ve adreslerini tek tek tespit edilen 4'ü güvenlik görevlisi, 2'si daha önce yine usulsüz rapor nedeniyle görevinden ihraç edilmiş veri giriş uzmanı ile rapor için numune veren 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; sahte rapor suçlarından elde edildiği değerlendirilen bir milyon lira ile döviz ve altın ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin 5'i tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 18 şüpheli ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.