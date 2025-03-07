Sahte Rapor Şebekesi Gizli Kamerayla İfşa Edildi
Sahte Rapor Şebekesi Gizli Kamerayla İfşa Edildi
Sahte rapor operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'daki bir hastanede sahte rapor düzenleyen çete çökertildi. Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, şüphelilerin her rapor için 50-100 bin lira arasında para istediği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahte rapor hazırlayan çeteye, büyük darbe geldi. İstanbul'da sahte rapor operasyonu düzenlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.
Yerleştirilen kameraların kayıtlarını inceleyen Mali Polis, söz konusu hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığını ve diğer şüphelilerin sahte raporun düzenlenmesi için yardım ettiklerini tespit etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın