İki Yılda 10 Kez Arızalanan Robot Süpürgeyi Mağazanın Önünde Parçaladı

Abuş, robot süpürgeyi her arızasında yenisiyle değiştirilmesi için servise gönderdi ancak sonuç alamadı.Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Abuş, buradan da yaklaşık üç aydır cevap alamayınca, alışveriş yaptığı mağazanın önüne gidip süpürgeyi parçaladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Turgay Abuş, konuyla ilgili açıklama yapmadı.