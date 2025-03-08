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İki Yılda 10 Kez Arızalanan Robot Süpürgeyi Mağazanın Önünde Parçaladı

İki Yılda 10 Kez Arızalanan Robot Süpürgeyi Mağazanın Önünde Parçaladı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.03.2025 - 10:50

Sivas'tan ilginç görüntüler geldi. Robot süpürge krizi vatandaşı çileden çıkardı. Sivas'ta yaşayan Turgay Abuş isimli vatandaş, iki yılda 10 kez arızalanan robot süpürgesini satın aldığı mağazanın önünde parçaladı.

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Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Turgay Abuş, 2023 yılında kentteki alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından robot süpürge satın aldı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Turgay Abuş, 2023 yılında kentteki alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından robot süpürge satın aldı.

Abuş, aldığı ürüne bozulma, kırılma veya herhangi bir arıza durumunda yenisiyle değişim garanti sigortası yaptırdı. Süpürge, iki yıl içinde 10 kez arızalandı.

Abuş, aldığı ürüne bozulma, kırılma veya herhangi bir arıza durumunda yenisiyle değişim garanti sigortası yaptırdı. Süpürge, iki yıl içinde 10 kez arızalandı.

Abuş, robot süpürgeyi her arızasında yenisiyle değiştirilmesi için servise gönderdi ancak sonuç alamadı.Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Abuş, buradan da yaklaşık üç aydır cevap alamayınca, alışveriş yaptığı mağazanın önüne gidip süpürgeyi parçaladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Turgay Abuş, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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