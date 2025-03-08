İki Yılda 10 Kez Arızalanan Robot Süpürgeyi Mağazanın Önünde Parçaladı
İki Yılda 10 Kez Arızalanan Robot Süpürgeyi Mağazanın Önünde Parçaladı
Sivas'tan ilginç görüntüler geldi. Robot süpürge krizi vatandaşı çileden çıkardı. Sivas'ta yaşayan Turgay Abuş isimli vatandaş, iki yılda 10 kez arızalanan robot süpürgesini satın aldığı mağazanın önünde parçaladı.
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Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Turgay Abuş, 2023 yılında kentteki alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından robot süpürge satın aldı.
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Abuş, aldığı ürüne bozulma, kırılma veya herhangi bir arıza durumunda yenisiyle değişim garanti sigortası yaptırdı. Süpürge, iki yıl içinde 10 kez arızalandı.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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