Kastamonu Belediye Başkanı Sosyal Medyadan Duyurdu: Ekrem İmamoğlu'na 'Salon' Engeli

Daha sonra Kayseri ve Adana gibi şehirlere giderek konuşmalar yaptı. 12 Mart'ta Kastamonu'ya gidecek olan İmamoğlu, Kuzeykent Kapalı Pazar Alanında Kastamonulularla iftar yapacak.

CHP'liler İmamoğlu'nun Kastamonu programı için Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçerek kapalı spor salonu tahsisi talep etti. Ancak talebe olumlu yanıt verilmedi.