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Kastamonu Belediye Başkanı Sosyal Medyadan Duyurdu: Ekrem İmamoğlu'na 'Salon' Engeli

Kastamonu Belediye Başkanı Sosyal Medyadan Duyurdu: Ekrem İmamoğlu'na 'Salon' Engeli

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.03.2025 - 11:26

CHP'deki ön seçime sayılı günler kala adaylığını duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kastamonu'da salon tahsis edilmedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, seçim startını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, seçim startını verdi.

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçimde, 1 milyon 650 bin parti üyesi oy kullanacak. 23 Mart'a sayılı günler kala İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını resmen duyurmuştu.

Seçim startını veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk İzmir’den başlamıştı.

Seçim startını veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk İzmir’den başlamıştı.

Daha sonra Kayseri ve Adana gibi şehirlere giderek konuşmalar yaptı. 12 Mart'ta Kastamonu'ya gidecek olan İmamoğlu, Kuzeykent Kapalı Pazar Alanında Kastamonulularla iftar yapacak.

CHP'liler İmamoğlu'nun Kastamonu programı için Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçerek kapalı spor salonu tahsisi talep etti. Ancak talebe olumlu yanıt verilmedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hasan Baltacı paylaşımında, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, 12 Mart Çarşamba günü ilimizi ziyaret edecek, hemşehrilerimizle kucaklaşacaktır. Bu kapsamda parti yöneticilerimiz Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçmiş ve bu buluşma için kapalı spor salonu tahsis edilmesini istemiştir.

Ancak parti yöneticilerimizin tüm girişimleri sonuçsuz bırakılmış, maçlar bahane edilerek tarafımıza salon tahsis edilmemiştir.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi emanet ettiğimiz, cumhuriyetimizin değerli bir kurumunun ‘siyasi saik’ gözeterek vermiş olduğu bu kararı Kastamonulu hemşehrilerimin vicdanına emanet ediyorum.

Sayın İmamoğlu’nu 12 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Kuzeykent Pazar Yeri’nde ağırlayacağız. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz.'

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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