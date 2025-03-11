Kastamonu Belediye Başkanı Sosyal Medyadan Duyurdu: Ekrem İmamoğlu'na 'Salon' Engeli
Kastamonu Belediye Başkanı Sosyal Medyadan Duyurdu: Ekrem İmamoğlu'na 'Salon' Engeli
CHP'deki ön seçime sayılı günler kala adaylığını duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kastamonu'da salon tahsis edilmedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, seçim startını verdi.
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Seçim startını veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk İzmir’den başlamıştı.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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