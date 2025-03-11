Atmosferin Renginde Gözle Görülür Değişim Olacak: İstanbul'da Çöl Tozu Alarmı!
Atmosferin Renginde Gözle Görülür Değişim Olacak: İstanbul'da Çöl Tozu Alarmı!
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İstanbul, bir hafta çöl tozunun etkisi altında kalacak. Solunum rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, ''çöl tozuna'' karşı İstanbulluları uyardı.
Prof. Dr. Toros, atmosferin renginde gözle görülür değişimlerin olacağına dikkat çekti.
"Bazen yer seviyesinde daha az hissedilirken bazen de özellikle güneşin doğumu ve batışı sırasında havanın sarımtırak, turuncu ve kırmızı tonlarında görülmesine neden olabilir'' diyen Prof. Dr. Toros, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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