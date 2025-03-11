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Atmosferin Renginde Gözle Görülür Değişim Olacak: İstanbul'da Çöl Tozu Alarmı!

Atmosferin Renginde Gözle Görülür Değişim Olacak: İstanbul'da Çöl Tozu Alarmı!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.03.2025 - 13:16

İstanbul'da çöl tozu alarmı verildi. Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'un bugünden itibaren bir hafta boyunca Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisinde kalacağını açıkladı.

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İstanbul, bir hafta çöl tozunun etkisi altında kalacak. Solunum rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor.

İstanbul, bir hafta çöl tozunun etkisi altında kalacak. Solunum rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, ''çöl tozuna'' karşı İstanbulluları uyardı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, ''çöl tozuna'' karşı İstanbulluları uyardı.

Bahar aylarında Sahra Çölü, Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'ndan atmosfere karışan tozların rüzgar akımlarıyla farklı bölgelere taşındığını açıklayan Toros, 'Özellikle ısınan çöl bölgelerinden havalanan tozlar, hava akımlarıyla Avrupa ve Türkiye'ye kadar ulaşabiliyor' dedi.

Çöl tozlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda uyaran Prof. Dr. Toros, bu tozların içeriğinde ince kum, kil ve mineral parçacıkları bulunduğunun altını çizdi. Toros, parçacıkların atmosfere karışarak hava kalitesini düşürdüğünü, bu nedenle özellikle solunum yolu hastalıkları olan bireylerin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Toros, atmosferin renginde gözle görülür değişimlerin olacağına dikkat çekti.

Prof. Dr. Toros, atmosferin renginde gözle görülür değişimlerin olacağına dikkat çekti.

İstanbul'un bugünden itibaren Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisi altına gireceğini duyuran Toros, 'Sayısal hava tahmin modellerine göre, İstanbul'da bir hafta boyunca çöl tozunun etkisi devam edecek. Çöl tozlarını araçların üzerinde ve yüzeylerde görebiliriz. Çöl tozu olayları, bölgesel yağış gibi sadece küçük alanlarla sınırlı kalmaz. Şu anda çöl tozları Güney Avrupa ve Doğu Avrupa'yı kaplamış durumda. Aynı şekilde, Türkiye'nin büyük bir kısmında da etkili olacak' diye belirtti.

"Bazen yer seviyesinde daha az hissedilirken bazen de özellikle güneşin doğumu ve batışı sırasında havanın sarımtırak, turuncu ve kırmızı tonlarında görülmesine neden olabilir'' diyen Prof. Dr. Toros, şunları söyledi:

"Bazen yer seviyesinde daha az hissedilirken bazen de özellikle güneşin doğumu ve batışı sırasında havanın sarımtırak, turuncu ve kırmızı tonlarında görülmesine neden olabilir'' diyen Prof. Dr. Toros, şunları söyledi:

''Gökyüzünün daha puslu ve kızılımsı görünmesi çöl tozunun etkili olduğunu gösterir. Bazı günlerde bu etki daha belirgin hale gelebilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hava kalitesi izleme istasyonlarının verilerine göre, PM10 ve PM 2.5 seviyelerinde artış gözlemleniyor. Çöl tozları, özellikle astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıkları olan bireylerde olumsuz etkilere neden olabilir. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin, dışarıda uzun süre vakit geçirmemeleri ve gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Yoğun çöl tozu dönemlerinde açık havada yapılacak aktivitelerin azaltılmasında fayda var. Özellikle spor yapanlar ve dış mekanda çalışanlar, bu süreçte hava kalitesine dikkat etmeli. Çöl tozunun yoğun olduğu günlerde dış ortamda uzun süre kalınması, göz ve cilt tahrişine, solunum sıkıntılarına yol açabilir.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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