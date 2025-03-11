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Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurulu’ndan Bir Soruşturma da Teknosa’ya!

Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurulu’ndan Bir Soruşturma da Teknosa’ya!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.03.2025 - 09:33 Son Güncelleme: 11.03.2025 - 09:35

Rekabet Kurulu, Teknosa'nın da bulunduğu teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüs firmalar hakkında soruşturma başlattı.

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Rekabet Kurulu, Teknosa'nın da bulunduğu teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeciler ve bir tedarikçi teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini bildirdi. Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Rekabet Kurulu, Teknosa'nın da bulunduğu teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeciler ve bir tedarikçi teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini bildirdi. Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ('Kanun') 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu teknoloji perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeciler ve bir tedarikçi teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz

Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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