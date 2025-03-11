İstanbul’da Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerine Terör Soruşturması: 38 Kişi Gözaltına Alındı
İstanbul’da Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerine Terör Soruşturması: 38 Kişi Gözaltına Alındı
Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör örgütü DHKP-C 'ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı, 38 şüpheli gözaltına alındı.
Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde çalışan 24 kişinin de aralarında bulunduğu 38 kişiye gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
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EKOL TV'den Dilek Yaman Demir detayları anlattı...
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Soruşturma kapsamında; DHKP/C terör örgütü tarafından örgüte ait kurumların ihtiyaçlarını gidermek, örgüt adına yürütülecek faaliyetlere Finansal Destek sağlamak amacıyla İKOM (İhtiyaç Komitesi) kurulduğu belirlendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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