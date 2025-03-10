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Zincir Marketlere Soruşturma! Carrefoursa, Migros, ŞOK ve BİM Hakkında İnceleme Başlatıldı

Zincir Marketlere Soruşturma! Carrefoursa, Migros, ŞOK ve BİM Hakkında İnceleme Başlatıldı

BİM Carrefoursa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.03.2025 - 11:02 Son Güncelleme: 10.03.2025 - 11:35

Rekabet Kurulu, Carrefoursa, BİM, Migros ve Şok’un da aralarında bulunduğu zincir marketlere yönelik iki yeni soruşturma başlattı. Şirketlerden peş peşe açıklamalar geldi... 

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Rekabet Kurulu tarafından Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri Carrefoursa, BİM, ŞOK ve Migros’a soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulu tarafından Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri Carrefoursa, BİM, ŞOK ve Migros’a soruşturma açıldı.

Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden Carrefoursa, ŞOK, BİM ve Migros’a Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. 3 şirket de yaptığı açıklamada soruşturmayı doğruladı. Soruşturma haberleri sonrasında şirketlerin hisselerinde de düşüşler yaşandı.

BİM tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BİM tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.'

Migros Ticaret A.Ş., Rekabet Kurumu tarafından bazı perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığını duyurdu.

Migros Ticaret A.Ş., Rekabet Kurumu tarafından bazı perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, soruşturmanın bildirimlerinin kendilerine ulaştığı belirtilerek, bunun kanun ihlali anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

Migros yetkilileri, süreci yakından takip edeceklerini ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti.

Şok’tan KAP'a yapılan açıklamada, kendilerinin de aralarında bulunduğu perakende şirketleriyle tedarikçilere iki yeni soruşturma açıldığı belirtildi.

Şok’tan KAP'a yapılan açıklamada, kendilerinin de aralarında bulunduğu perakende şirketleriyle tedarikçilere iki yeni soruşturma açıldığı belirtildi.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı şöyle denildi:

Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ('Kanun') 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması bu aşamada soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tam ve zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Carrefoursa’dan yapılan KAP açıklaması da şu şekilde:

Carrefoursa’dan yapılan KAP açıklaması da şu şekilde:

Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ('Kanun') 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeci ve üretici/tedarikçi teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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