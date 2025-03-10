Zincir Marketlere Soruşturma! Carrefoursa, Migros, ŞOK ve BİM Hakkında İnceleme Başlatıldı
Zincir Marketlere Soruşturma! Carrefoursa, Migros, ŞOK ve BİM Hakkında İnceleme Başlatıldı
Rekabet Kurulu, Carrefoursa, BİM, Migros ve Şok’un da aralarında bulunduğu zincir marketlere yönelik iki yeni soruşturma başlattı. Şirketlerden peş peşe açıklamalar geldi...
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Rekabet Kurulu tarafından Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri Carrefoursa, BİM, ŞOK ve Migros’a soruşturma açıldı.
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BİM tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Migros Ticaret A.Ş., Rekabet Kurumu tarafından bazı perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığını duyurdu.
Şok’tan KAP'a yapılan açıklamada, kendilerinin de aralarında bulunduğu perakende şirketleriyle tedarikçilere iki yeni soruşturma açıldığı belirtildi.
Carrefoursa’dan yapılan KAP açıklaması da şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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