Ece Gürel’in Son Mesajlaştığı Arkadaşının İfadesi: “Ece Gürel’e 'Tuvaletleri Sen Temizleyeceksin' Dediler"

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince ifadesi alınan Özge A.Ö. şunları söyledi:

'Ece ile olay günü de öncesinde de çok sohbet ettik. İlk olarak bana işyerinde yaşadığı problemleri anlattı. Kaybolmadan iki gün önce işyerinde bir kağıt imzalatmışlar ona canı çok sıkkındı. Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım diye anlattı. Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu.

Kaybolduğu gün bana ben Atatürk Arboretum'una gidiyorum dedi diyen Özge A.Ö. daha sonra kararını değiştirmiş Belgrad ormanına gitmiş. Bana ormana gitmek nefes almak, hava almak istiyorum dedi. Gidince orada daha önce birlikte gittiğimiz yerlerden bana fotoğraflar attı. Bendin olduğu yere gitmek istiyordu. Bir süre sonra kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı yazdı. Bende mecazi anlam yükledim. Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle görüşünce anladım dedi.

Ece Gürel'in astrolojiye ilgisinin olduğunu çeşitli dersler aldığını biliyorum, o gün bana sadece nefes almak istiyorum demişti. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ece neşe dolu biriydi. İşyerinde yaşadığı problemler aile huzurunu bozmuş ve canı sıkılmıştı”