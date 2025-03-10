Ece Gürel’in Son Mesajlaştığı Arkadaşının İfadesi: “Ece Gürel’e 'Tuvaletleri Sen Temizleyeceksin' Dediler"
Ece Gürel’in Son Mesajlaştığı Arkadaşının İfadesi: “Ece Gürel’e 'Tuvaletleri Sen Temizleyeceksin' Dediler"
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden mimar Ece Gürel hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Ece Gürel'in ölümünün ardında birçok cevaplanmayı bekleyen soru kalsa da onunla son konuşan arkadaşı Özge A.Ö.’nün ifadeleri ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Mart tarihinde Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel, tedavi altına alındığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak, Ece Güler'le olay günü kaybolmadan dakikalar önce mesajlaşan arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesine ulaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
İşyerlerinde mobinge sessiz kalmayın, işin yenisi bulunur ama sağlık giderse geri gelmez 😉
Ülkede mimarların işi çok zor, mesleğimiz ayaklar altına alınmış vaziyette. Dünyada çok saygın olsa da ülkemizde bu meslek saygınlığını yitirmiştir. Bir de b... Devamını Gör
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.