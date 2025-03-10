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Ece Gürel’in Son Mesajlaştığı Arkadaşının İfadesi: “Ece Gürel’e 'Tuvaletleri Sen Temizleyeceksin' Dediler"

Ece Gürel’in Son Mesajlaştığı Arkadaşının İfadesi: “Ece Gürel’e 'Tuvaletleri Sen Temizleyeceksin' Dediler"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.03.2025 - 08:33

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden mimar Ece Gürel hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

Ece Gürel'in ölümünün ardında birçok cevaplanmayı bekleyen soru kalsa da onunla son konuşan arkadaşı Özge A.Ö.’nün ifadeleri ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
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2 Mart tarihinde Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel, tedavi altına alındığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmişti.

2 Mart tarihinde Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel, tedavi altına alındığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmişti.

55 kilometre karelik Belgrad ormanının 41 kilometre karelik alanı tarandı. İlk gün genç kadının çantası ve cep telefonu bulundu. 

Kaybolduktan 3 gece sonra ise saat 01:30 sıralarında eşyalarının bulunduğu alanın tam 6 kilometre uzağında bir alanda yatarken sağ olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Güler'in geçirdiği hipotermi yüzünden iflas eden organları daha fazla dayanamadı ve hayata veda etti.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak, Ece Güler'le olay günü kaybolmadan dakikalar önce mesajlaşan arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesine ulaştı.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak, Ece Güler'le olay günü kaybolmadan dakikalar önce mesajlaşan arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesine ulaştı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince ifadesi alınan Özge A.Ö. şunları söyledi:

'Ece ile olay günü de öncesinde de çok sohbet ettik. İlk olarak bana işyerinde yaşadığı problemleri anlattı. Kaybolmadan iki gün önce işyerinde bir kağıt imzalatmışlar ona canı çok sıkkındı. Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım diye anlattı. Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu. 

Kaybolduğu gün bana ben Atatürk Arboretum'una gidiyorum dedi diyen Özge A.Ö. daha sonra kararını değiştirmiş Belgrad ormanına gitmiş. Bana ormana gitmek nefes almak, hava almak istiyorum dedi. Gidince orada daha önce birlikte gittiğimiz yerlerden bana fotoğraflar attı. Bendin olduğu yere gitmek istiyordu. Bir süre sonra kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı yazdı. Bende mecazi anlam yükledim. Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle görüşünce anladım dedi.

Ece Gürel'in astrolojiye ilgisinin olduğunu çeşitli dersler aldığını biliyorum, o gün bana sadece nefes almak istiyorum demişti. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ece neşe dolu biriydi. İşyerinde yaşadığı problemler aile huzurunu bozmuş ve canı sıkılmıştı”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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maestro__

İşyerlerinde mobinge sessiz kalmayın, işin yenisi bulunur ama sağlık giderse geri gelmez 😉

MBK K

Ülkede mimarların işi çok zor, mesleğimiz ayaklar altına alınmış vaziyette. Dünyada çok saygın olsa da ülkemizde bu meslek saygınlığını yitirmiştir. Bir de b... Devamını Gör

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