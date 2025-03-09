ABD Ordusu’nun Sosyal Medya Paylaşımı Türk Kullanıcıların Akıllarında Soru İşareti Bıraktı

ABD Ordusu'nun resmi sosyal medya hesabından paylaşılan ve kurtları hedef alan video, kısa sürede gündeme oturdu. Videoda, ABD Ordusu'nun bir ormanda kurtları hedef alması, bu sahnenin özellikle Türk kültürüne ve Bozkurt sembolüne bir gönderme olup olmadığı konusunda tartışma yarattı.
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Trump sonrası dönemde ABD ordusunun sosyal medya paylaşımlarında kullanılan dil ve mesajlar sıkça tartışılırken, bu paylaşım da farklı yorumlara neden oldu.
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Özellikle Türk kullanıcılar, Bozkurt sembolünün Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu paylaşımın bilinçli bir gönderme olabileceğini öne sürdü.
Video için👇📹
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