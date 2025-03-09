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ABD Ordusu’nun Sosyal Medya Paylaşımı Türk Kullanıcıların Akıllarında Soru İşareti Bıraktı

ABD Ordusu’nun Sosyal Medya Paylaşımı Türk Kullanıcıların Akıllarında Soru İşareti Bıraktı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 00:41

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ABD Ordusu'nun resmi sosyal medya hesabından paylaşılan ve kurtları hedef alan video, kısa sürede gündeme oturdu. Videoda, ABD Ordusu'nun bir ormanda kurtları hedef alması, bu sahnenin özellikle Türk kültürüne ve Bozkurt sembolüne bir gönderme olup olmadığı konusunda tartışma yarattı.

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Trump sonrası dönemde ABD ordusunun sosyal medya paylaşımlarında kullanılan dil ve mesajlar sıkça tartışılırken, bu paylaşım da farklı yorumlara neden oldu.

Trump sonrası dönemde ABD ordusunun sosyal medya paylaşımlarında kullanılan dil ve mesajlar sıkça tartışılırken, bu paylaşım da farklı yorumlara neden oldu.

Özellikle Türk kullanıcılar, Bozkurt sembolünün Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu paylaşımın bilinçli bir gönderme olabileceğini öne sürdü.

Özellikle Türk kullanıcılar, Bozkurt sembolünün Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu paylaşımın bilinçli bir gönderme olabileceğini öne sürdü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, bunun sadece askeri bir içerik olduğunu savunurken, bazıları ise ordunun paylaşımında kasıtlı bir söylem kullanıldığı görüşünde birleşti. 

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Video için👇📹

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twitter.com
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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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