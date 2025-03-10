Sigaraya Zam Geldi: Sigara Tiryakilerine Kötü Haber; Yine Zam Geldi!
Sigaraya Zam Geldi: Sigara Tiryakilerine Kötü Haber; Yine Zam Geldi!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha fiyat artışı yapıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Dündar'ın paylaştığı yeni liste, Philip Morris sigara markasının ürünlerine 10 TL'lik bir zam yapıldığını gösteriyor. Bu zam sonucunda, markanın en düşük fiyatlı sigarası 80 TL'ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 110 TL'ye çıktı. Geçen hafta da BAT, Esse ve JTI markalarına fiyat artışı uygulanmıştı.
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Geçtiğimiz hafta itibarıyla çok sayıda sigara üreticisi peş peşe zam açıklaması yaparken, bir zam haberi de Philip Morris grubundan geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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