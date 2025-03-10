Ekmekte Bile Gıda Hilesi Çıktı! Ticaret Bakanlığı, Ünlü Ekmek Markasını Cezalandırdı
Ekmekte Bile Gıda Hilesi Çıktı! Ticaret Bakanlığı, Ünlü Ekmek Markasını Cezalandırdı
Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/ekmekte-...
Aksaray Unlu Mamülleri'nin 'Untad Form Light Ekmek' isimli ürününün paketinde yer alan yanıltıcı sağlık ve beslenme iddiaları nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından cezaya çarptırıldığı bildirildi.
Ürünün paketinde 'daha az kalori', 'daha uzun tokluk hissi', 'lif kaynağı' ve 'sindirimi kolaylaştırır' gibi ifadeler bulunmaktaydı. Ancak, bu iddiaların Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu tespit edildi.
Aksaray Unlu Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye 86 bin 358 lira para cezası ve reklamların durdurulmasına yönelik karar alındı.
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, "Untad Form Light Ekmek" ambalajında yer alan bazı ifadeler, mevzuatla uyumsuz olarak değerlendirildi.
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Ürünün ambalajında yer alan "sindirimi kolaylaştırır" ve "toksinlerin atılmasına yardımcı olur" gibi sağlık beyanlarının da mevzuatla belirlenen kurallara aykırı olduğu tespit edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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