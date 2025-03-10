Ekmekte Bile Gıda Hilesi Çıktı! Ticaret Bakanlığı, Ünlü Ekmek Markasını Cezalandırdı

Aksaray Unlu Mamülleri'nin 'Untad Form Light Ekmek' isimli ürününün paketinde yer alan yanıltıcı sağlık ve beslenme iddiaları nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından cezaya çarptırıldığı bildirildi.

Ürünün paketinde 'daha az kalori', 'daha uzun tokluk hissi', 'lif kaynağı' ve 'sindirimi kolaylaştırır' gibi ifadeler bulunmaktaydı. Ancak, bu iddiaların Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu tespit edildi.

Aksaray Unlu Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye 86 bin 358 lira para cezası ve reklamların durdurulmasına yönelik karar alındı.