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Ekmekte Bile Gıda Hilesi Çıktı! Ticaret Bakanlığı, Ünlü Ekmek Markasını Cezalandırdı

Ekmekte Bile Gıda Hilesi Çıktı! Ticaret Bakanlığı, Ünlü Ekmek Markasını Cezalandırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.03.2025 - 09:28

Aksaray Unlu Mamülleri'nin 'Untad Form Light Ekmek' isimli ürününün paketinde yer alan yanıltıcı sağlık ve beslenme iddiaları nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından cezaya çarptırıldığı bildirildi.

Ürünün paketinde 'daha az kalori', 'daha uzun tokluk hissi', 'lif kaynağı' ve 'sindirimi kolaylaştırır' gibi ifadeler bulunmaktaydı. Ancak, bu iddiaların Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu tespit edildi. 

Aksaray Unlu Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye 86 bin 358 lira para cezası ve reklamların durdurulmasına yönelik karar alındı.

Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/ekmekte-...
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, "Untad Form Light Ekmek" ambalajında yer alan bazı ifadeler, mevzuatla uyumsuz olarak değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, "Untad Form Light Ekmek" ambalajında yer alan bazı ifadeler, mevzuatla uyumsuz olarak değerlendirildi.

Ürünün ambalajında 'daha az kalori', 'daha uzun tokluk hissi', 'lif kaynağı' ve 'sindirimi kolaylaştırır' gibi ifadeler bulunuyordu. Bu beyanların, Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olduğu belirlendi.

Türk Gıda Kodeksi'ne göre, bir gıda ürününün 'düşük kalori' olarak nitelendirilebilmesi için 100 gramında 40 kilokaloriden (kcal) daha az enerji içermesi gerekmektedir. Ancak 'Untad Form Light Ekmek' ürününün ambalajında yer alan enerji tablosunda, 100 gramda 193 kilokalori enerji olduğu belirtildi.

Ürünün ambalajında yer alan "sindirimi kolaylaştırır" ve "toksinlerin atılmasına yardımcı olur" gibi sağlık beyanlarının da mevzuatla belirlenen kurallara aykırı olduğu tespit edildi.

Ürünün ambalajında yer alan "sindirimi kolaylaştırır" ve "toksinlerin atılmasına yardımcı olur" gibi sağlık beyanlarının da mevzuatla belirlenen kurallara aykırı olduğu tespit edildi.

Bu tür sağlık beyanları, ürünlerin belirli şartlar altında ve doğru şekilde tanıtılmasını gerektiren düzenlemelere uymadığı için kurallara ihlal olarak değerlendirildi.

Yapılan tespitlerin ardından, Aksaray Unlu Mamülleri Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye 86 bin 358 lira para cezası verildi. Ayrıca, yanıltıcı reklamların durdurulmasına yönelik bir karar da alındı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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