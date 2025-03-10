CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a Kaset Kumpası Kuran FETÖ Üyesi Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı
CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a Kaset Kumpası Kuran FETÖ Üyesi Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün kaset kumpasçılarından birinin Ankara'da saklandığı evindeki gizli bölmede yakalandığını duyurdu.
Yakalanan Ü.Y.’nin adı CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması soruşturmasında geçiyordu.
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2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve emniyet amiri iken 2016 yılında ihraç edilen Ü.Y. evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyon hakkındaki açıklaması şu şekilde:
Yapılan operasyondan görüntüler...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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