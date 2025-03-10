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CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a Kaset Kumpası Kuran FETÖ Üyesi Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a Kaset Kumpası Kuran FETÖ Üyesi Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.03.2025 - 08:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün kaset kumpasçılarından birinin Ankara'da saklandığı evindeki gizli bölmede yakalandığını duyurdu.

Yakalanan Ü.Y.’nin adı CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması soruşturmasında geçiyordu. 

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2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve emniyet amiri iken 2016 yılında ihraç edilen Ü.Y. evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve emniyet amiri iken 2016 yılında ihraç edilen Ü.Y. evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet üzerinden yayınlanması, ses ve görüntülerinin kayda alınması, telefonlarının usulsüz dinlenmesi soruşturmalarında adı geçen, Ü.Y. isimli şüpheli Ankara'da yakalandı.

2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan ve emniyet amiri iken 2016 yılında ihraç edilen Ü.Y., evinde saklandığı gizli bölmede Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ü.Y.'nin resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçundan aranan, FETÖ'nün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı ve FETÖ’ye üye olmak suçlarından 3 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyon hakkındaki açıklaması şu şekilde:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyon hakkındaki açıklaması şu şekilde:

Yapılan operasyondan görüntüler...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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