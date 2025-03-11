onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Londra’da Yaşlılar İçin Hizmet Veren Gece Kulübü, “Türkiye’de Olsa Nasıl Olurdu?” Dedirtti

Londra’da Yaşlılar İçin Hizmet Veren Gece Kulübü, “Türkiye’de Olsa Nasıl Olurdu?” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.03.2025 - 17:44

İçerik Devam Ediyor

Gece kulübü denince hitap ettiği kesim olarak genellikle 18-30 yaş aralığı akla geliyor. Londra’da yaşayan ve deneyimlerini @ipeklondon adlı Instagram hesabından paylaşan bir içerik üreticisi alışılmışın dışında bir gece kulübüne gittiği anları takipçileriyle paylaştı. Bu mekanı özel kılan yaşlılar için hizmet vermesiydi. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öncelikle mekan 30 yaş altında misafir kabul etmiyordu.

Öncelikle mekan 30 yaş altında misafir kabul etmiyordu.

İçerik üreticisi öğleden sonra 16.00’da mekana gittiklerini ve 19.00 sularında çıktıklarını dile getirdi. İçeriden çektiği görüntülerde tatlı teyzelerimizin doyasıya eğlendiği görülüyordu.

İçeride verilen ışıkların üstünde, “22.00’da yatakta ol” yazıyordu.

İçeride verilen ışıkların üstünde, “22.00’da yatakta ol” yazıyordu.

Mekan ise 21.00’da kapanıyordu. Siz bu konsept hakkında ne düşünüyorsunuz, Türkiye’de olsa tutar mı? Yorumlarda buluşalım!

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın