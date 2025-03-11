Londra’da Yaşlılar İçin Hizmet Veren Gece Kulübü, “Türkiye’de Olsa Nasıl Olurdu?” Dedirtti

Gece kulübü denince hitap ettiği kesim olarak genellikle 18-30 yaş aralığı akla geliyor. Londra’da yaşayan ve deneyimlerini @ipeklondon adlı Instagram hesabından paylaşan bir içerik üreticisi alışılmışın dışında bir gece kulübüne gittiği anları takipçileriyle paylaştı. Bu mekanı özel kılan yaşlılar için hizmet vermesiydi. Gelin detaylara geçelim.