Londra’da Yaşlılar İçin Hizmet Veren Gece Kulübü, “Türkiye’de Olsa Nasıl Olurdu?” Dedirtti

Gece kulübü denince hitap ettiği kesim olarak genellikle 18-30 yaş aralığı akla geliyor. Londra’da yaşayan ve deneyimlerini @ipeklondon adlı Instagram hesabından paylaşan bir içerik üreticisi alışılmışın dışında bir gece kulübüne gittiği anları takipçileriyle paylaştı. Bu mekanı özel kılan yaşlılar için hizmet vermesiydi. Gelin detaylara geçelim.
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Öncelikle mekan 30 yaş altında misafir kabul etmiyordu.
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İçeride verilen ışıkların üstünde, “22.00’da yatakta ol” yazıyordu.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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