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Bir Vatandaş Sokakta Yer Alan İçilebilir Su Çeşmesine İzmarit Atanlara Verdi Veriştirdi

Bir Vatandaş Sokakta Yer Alan İçilebilir Su Çeşmesine İzmarit Atanlara Verdi Veriştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.03.2025 - 15:41

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Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir çalışmaya imza atarak sokaklara, parklara ve bahçelere içilebilir su çeşmesi yerleştirmeye başlamıştı. Çeşmelerden biriyle karşılaşan vatandaş, lavabo kısmında sigara izmaritlerini görünce kaydı başlattı ve öfke kustu. Gelin detaylara geçelim.

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Vatandaş, “Neden Amerika gibi olamıyoruz?” demiş ve yanıtı da videoda göstermişti.

Vatandaş, “Neden Amerika gibi olamıyoruz?” demiş ve yanıtı da videoda göstermişti.

Çevreyi kirletmemek gerektiğine dair daha nasıl bir bilinçlendirme yapılması gerekiyor artık bizler bilemiyoruz. Adım başı çöp kutusu yer almasına rağmen özellikle izmaritler her yerde.

Vatandaş da öfkesini küfürlerle dile getirdi.

Vatandaş da öfkesini küfürlerle dile getirdi.

İzleyiciler de vatandaşın öfkesine hak verdi. Bizlerin de dileği en kısa süre içerisinde tüm toplumun bilinçlendiğine şahit olmak…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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