Kafası Ambalaja Giren Kirpi Çaresizce Gezerken Bir Hayvansever Yardımına Yetişti

Yerlere atılan çöpler hayvan dostlarımızın hayatı için bir risk. Yarısı kesilmiş plastik kaplar, sakızlar, ambalajlar, teneke kutular ve dahasıyla her gün hayvan dostlarımız bilinçsiz insanlar sebebiyle hayati risk yaşıyor. Şimdiyse Adıyaman’dan görüntülerle karşınızdayız. İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir, aracıyla seyir halindeyken bir kirpinin kafasında kek ambalajı olduğunu görerek yardımına koştuğu anları paylaştı.
Kaynak: İHA
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Cihan Kizir, kirpiyi gördüğünde aracını kenara çekti.
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Kirpi dostumuz yapılan iyiliği farkındaymış gibi hiçbir yere kaçmadı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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