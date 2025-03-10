onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kafası Ambalaja Giren Kirpi Çaresizce Gezerken Bir Hayvansever Yardımına Yetişti

Kafası Ambalaja Giren Kirpi Çaresizce Gezerken Bir Hayvansever Yardımına Yetişti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.03.2025 - 13:11

İçerik Devam Ediyor

Yerlere atılan çöpler hayvan dostlarımızın hayatı için bir risk. Yarısı kesilmiş plastik kaplar, sakızlar, ambalajlar, teneke kutular ve dahasıyla her gün hayvan dostlarımız bilinçsiz insanlar sebebiyle hayati risk yaşıyor. Şimdiyse Adıyaman’dan görüntülerle karşınızdayız. İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir, aracıyla seyir halindeyken bir kirpinin kafasında kek ambalajı olduğunu görerek yardımına koştuğu anları paylaştı.

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cihan Kizir, kirpiyi gördüğünde aracını kenara çekti.

Cihan Kizir, kirpiyi gördüğünde aracını kenara çekti.

Hemen kirpinin yanına giden muhabir, kek ambalajını kirpinin kafasından çıkardı.

Kirpi dostumuz yapılan iyiliği farkındaymış gibi hiçbir yere kaçmadı.

Kirpi dostumuz yapılan iyiliği farkındaymış gibi hiçbir yere kaçmadı.

Özgürlüğüne yeniden ulaşan kirpi, bir kez daha çöpleri yere atmamak gerektiğini hatırlattı.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın