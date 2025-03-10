Kafası Ambalaja Giren Kirpi Çaresizce Gezerken Bir Hayvansever Yardımına Yetişti

Yerlere atılan çöpler hayvan dostlarımızın hayatı için bir risk. Yarısı kesilmiş plastik kaplar, sakızlar, ambalajlar, teneke kutular ve dahasıyla her gün hayvan dostlarımız bilinçsiz insanlar sebebiyle hayati risk yaşıyor. Şimdiyse Adıyaman’dan görüntülerle karşınızdayız. İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir, aracıyla seyir halindeyken bir kirpinin kafasında kek ambalajı olduğunu görerek yardımına koştuğu anları paylaştı.

Kaynak: İHA