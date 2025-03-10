Gökhan Ünver Yine Döktürdü: Aile Yemeğinde Herkesten Gizli Sigara İçen Gençlere Dayı Baskını

Aile yemeklerinde cümbür cemaat toplanınca sigara içen kuzenlerin tek bir derdi oluyor, o da yemek biter bitmez kimseye çaktırmadan balkona kaçabilmek. Şimdi de malum Ramazan ayındayken aile yemeklerinin gerçekleştiği günler yaşıyoruz. Komedi içerik üreticisi Gökhan Ünver de gündemi kaçırmadı ve hemen kendi yorumuyla yine harika bir tespit videosu paylaştı.