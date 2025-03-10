Gökhan Ünver Yine Döktürdü: Aile Yemeğinde Herkesten Gizli Sigara İçen Gençlere Dayı Baskını

Aile yemeklerinde cümbür cemaat toplanınca sigara içen kuzenlerin tek bir derdi oluyor, o da yemek biter bitmez kimseye çaktırmadan balkona kaçabilmek. Şimdi de malum Ramazan ayındayken aile yemeklerinin gerçekleştiği günler yaşıyoruz. Komedi içerik üreticisi Gökhan Ünver de gündemi kaçırmadı ve hemen kendi yorumuyla yine harika bir tespit videosu paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aile üyelerine çaktırmadan balkonda sigara içmeye çalışan gençlere baskın yapan dayı olmuştu kendisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gökhan Ünver de başarılı oyunculuğuyla yine beğenileri toplayan bir içeriğe imza atmıştı.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın