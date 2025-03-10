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Gökhan Ünver Yine Döktürdü: Aile Yemeğinde Herkesten Gizli Sigara İçen Gençlere Dayı Baskını

Gökhan Ünver Yine Döktürdü: Aile Yemeğinde Herkesten Gizli Sigara İçen Gençlere Dayı Baskını

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.03.2025 - 11:05

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Aile yemeklerinde cümbür cemaat toplanınca sigara içen kuzenlerin tek bir derdi oluyor, o da yemek biter bitmez kimseye çaktırmadan balkona kaçabilmek. Şimdi de malum Ramazan ayındayken aile yemeklerinin gerçekleştiği günler yaşıyoruz. Komedi içerik üreticisi Gökhan Ünver de gündemi kaçırmadı ve hemen kendi yorumuyla yine harika bir tespit videosu paylaştı.

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Aile üyelerine çaktırmadan balkonda sigara içmeye çalışan gençlere baskın yapan dayı olmuştu kendisi.

Aile üyelerine çaktırmadan balkonda sigara içmeye çalışan gençlere baskın yapan dayı olmuştu kendisi.

Her ailenin zaten olmazsa olmazıdır baskın yapmaya bayılan dayılar. Baskının ardından tabii herkesi bir korku salar; “Acaba söyleyecek mi, söylemeyecek mi?”.

Gökhan Ünver de başarılı oyunculuğuyla yine beğenileri toplayan bir içeriğe imza atmıştı.

Gökhan Ünver de başarılı oyunculuğuyla yine beğenileri toplayan bir içeriğe imza atmıştı.

Yorumlarda buluşan izleyiciler, o korkuyu yaşadığı günleri anımsadı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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